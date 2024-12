Medij bankrotiranega teoretika zarot Alexa Jonesa ostaja v njegovih rokah

Satirični portal The Onion, ki je pred nedavnim kupil medij skrajnega desničarja in teoretika zarot Alexa Jonesa Infowars, je nameraval tega januarja ponovno zagnati kot parodijo, vendar je sodišče prevzem zavrnilo.

Jones je vztrajal, da gre pri prodaji za zaroto »globoke države«, proti kateri se bo boril na sodišču, kupčija pa je bila zdaj tudi uradno zavrnjena. Kot poroča BBC, je sodnik Christopher Lopez po dvodnevnem zaslišanju razsodil, da na dražbi zaradi predčasnega zaprtja niso bile podane najboljše možne ponudbe. Kmalu zatem je zavrnil Jonesove očitke, da je na dražbi prišlo do »internih dogovorov«.

Namesto da so hitro pozvali k zadnjim ponudbam, bi morali po sodnikovem mnenju še nekaj časa spodbujati ponudbe med Onionom in Jonesovim podjetjem, ki prodaja prehranske dodatke. »Dražba bi morala ostati odprta dlje in morala bi biti odprta za vse,« je opozoril sodnik.

Jones si je premoženje ustvaril z mešanico špekulacij in lažnih novic, njegove trenutne finančne težave pa so posledica podkastov, objavljenih po napadu na osnovni šoli Sandy Hook v Newtownu v Connecticutu, ki se je zgodil decembra 2012. V napadu je bilo ubitih dvajset majhnih otrok in šest uslužbencev šole.

V oddajah so Jones in njegovi gostje dvomili o tragediji in širili teorijo zarote, da so bili umori zaigrani. Jones je napad označil za »veliko prevaro«, leta 2015 je izjavil: »Pokol v Sandy Hooku je umeten, popolnoma ponarejen dogodek z igralci.«

Starši ubitih otrok so Jonesa tožili zaradi obrekovanja in zmagali, sodišče mu je naložilo, da mora plačati skupno 1,7 milijarde evrov odškodnine. Leta 2022 je skrajni desničar zaradi visokih odškodnin razglasil osebni stečaj in zavlačeval z izplačilom, stečajno sodišče pa je junija letos odločilo, da mora prodati svoj medij Infowars na dražbi.

Jones je med drugim poskušal najti zaveznike v krogih novoizvoljenega predsednika ZDA Donalda Trumpa, da bi zanj kupili njegov portal, vendar je na dražbi zmagal The Onion.