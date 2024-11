Medij teoretika zarot Alexa Jonesa prevzela satirična stran The Onion

Ameriška satirična spletna stran The Onion je prevzela medij skrajneža in ustvarjalca teorij zarot Alexa Jonesa Infowars. The Onion namerava portal ponovno zagnati januarja kot parodijo. Pri nakupu na dražbi so jim pomagali starši otrok, ubitih v strelskem napadu leta 2012, ki ga je Jones označeval za lažnega.

Starši ubitih otrok na Osnovni šoli Sandy Hook v Newtownu so v preteklosti Jonesa tožili v Connecticutu in Teksasu ter zmagali, sodišči pa sta mu odmerili skupaj 1,5 milijarde dolarjev odškodnine. Jones je na sojenju priznal, da je širil laži glede pokola. Leta 2022 je zaradi visokih odškodnin razglasil osebni stečaj in zavlačeval z izplačilom, stečajno sodišče pa je junija letos določilo, da mora prodati svoj medij Infowars na dražbi.

Satirični medij The Onion je odkupil medij Infowars. FOTO: Mario Tama/AFP

Jones je poskušal najti zaveznike iz krogov novoizvoljenega predsednika ZDA Donalda Trumpa, da bi zanj kupili njegov portal, vendar pa je na dražbi zmagal The Onion s podporo staršev ubitih otrok.

Jones vztraja, da gre pri prodaji za zaroto »globoke države«, proti kateri se bo boril na sodišču. Hkrati je zagotovil, da bo oddajal naprej iz rezervnega studia.

Jones je po napadu na šolo, v katerem je umrlo 20 otrok in šest odraslih oseb, trdil, da napada sploh ni bilo in da gre za zaroto nasprotnikov orožja v ZDA, starši pa da so igralci. Pri teh lažeh je vztrajal več let, njegovi privrženci pa so staršem mrtvih otrok grozili z nasiljem, nekateri so tudi oskrunili grobove žrtev.

The Onion, ki ima zdaj nadzor nad premoženjem Infowars, namerava medij ponovno zagnati januarja kot parodijo na Jonesa in njemu podobne. Koliko so plačali za Infowars, ni znano.