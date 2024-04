Iran ima zdaj priložnost, da zaustavi regionalno norost

V nadaljevanju preberite:

Potem ko je Iran minuli vikend s floto brezpilotnikov in različnih raket v odzivi na izraelsko bombardiranje iranskega konzulata v Damasku prvič v zgodovini neposredno napadel Izrael, se je izraelski vojni kabinet odločil, da – slej ali prej – vrne udarec. Veliko vprašanje je, ali je današnji napad s tremi brezpilotniki v okolici Isfahana mogoče razumeti kot izraelski odgovor. Iranci zatrjujejo, da napad ni povzročil škode, hkrati pa trdijo, da so bili brezpilotniki izstreljeni z iranskega ozemlja – s strani izraelskih »infiltratorjev«.

Kljub temu, da so iranske oblasti že nekaj ur po napadu na okolici Isfahana, ki je v vsakem primeru močna simbolna tarča, sporočile, da se na (izraelski) napad na bodo odzvale, bi lahko zaradi današnjih dogodkov napetosti v celotni bližnjevzhodni regije še dodatno eskalirale. Duh je namreč ušel iz steklenice: kar naenkrat je postalo skoraj samoumevno, da se Izrael in Iran medsebojno neposredno napadata. In to potem, ko sta preko posrednikov tiho vojno bojevala že vrsto let.