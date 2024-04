Gaza je postala drugorazredna politična tema

V nadaljevanju preberite:

V globoki senci nabijanja po bobnih velike vojne v Teheranu in Tel Avivu izraelska vojska še naprej bombardira in raketira območje Gaze, predvsem njen osrednji del. Danes so izraelske sile med drugim bombardirale tudi otroško igrišče in tržnico v begunskem taborišču Magazi in ubile več otrok.

Število žrtev izraelskih napadov se približuje 34.000. Izrael še vedno močno omejuje dostop humanitarne pomoči v palestinsko enklavo. Predvsem na stradajoči sever.

V Iranu so danes z vojaško parado na vzhodnem obrobju Teherana – iz varnostnih razlogov na »rezervni lokaciji« in ne, tako kot vedno, ob mavzoleju ajatole Homeinija – proslavili nacionalni dan vojske, ki ga je režim izkoristil za opevanje prvega neposrednega iranskega vojaškega napada na Izrael minuli vikend.

Kljub temu da več kot tristo iranskih brezpilotnikov in različnih raket, ki so poletele proti Izraelu, v judovski državi ni prizadejalo večje škode, želi iranska oblast svoj predvidljiv odziv na izraelski napad na iranski konzulat v Damasku predstaviti kot velik vojaški – in geopolitični – triumf. In to ne glede na to, da celotna regija, v kateri so številne arabske države (Jordanija, Savdska Arabija, Egipt, …) v zgodovinskem paradoksu prvič vojaško pomagale Izraelu, v globokem suspenzu pričakuje izraelski protinapad in je Iran, posledično, dejansko eksistencialno ogrožen.