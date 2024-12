Iran odpravil prepoved uporabe WhatsApp in Google Play

Iranske oblasti so odpravile prepoved aplikacij WhatsApp in Google Play, sporoča Reuters. Po poročanju iranskih oblasti je to prvi korak k zmanjšanju precej rigoroznih internetnih omejitev. Te so v Iranu med najstrožjimi na svetu, med drugim je blokiran tudi Facebook, a mnogi državljani blokade zaobidejo s pomočjo sistema VPN, ki zakrije IP naslov uporabnika.

Sprememba je bila sprejeta z enoglasno odločitvijo iranskega vrhovnega sveta za kibernetiko, ki je v torek opravil svoje 104. zasedanje od ustanovitve organa.

»Danes smo storili prvi korak proti zmanjševanju internetnih omejitev,« je za iransko novinarsko agencijo dejala Sattar Hashemi, iranska ministrica za informacijske in komunikacijske tehnologije.