Preganjanje ruskih ali zahodnih agentov?

Med tem ko so se v Istanbulu pogajalci srečali na tretjem krogu obnovljenih neposrednih pogovorov, z bojišč pa so prihajale novice o novih uspehih napadalcev, je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski odprl še eno fronto. Odločil se je, da bo obračunal z »neubogljivim« aparatom za boj proti korupciji, in si tako nakopal jezo številnih Ukrajincev, ki so se spet opravili na ulice, pa tudi evropskih politikov, ki so pred dobrim desetletjem od Ukrajine zahtevali, naj ustanovi takšno od vlade neodvisno strukturo, če se hoče priključiti evroatlantskim integracijam.