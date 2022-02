Včeraj v Sloveniji še 16.654 okužb

10.39 Nova Zelandija bo postopoma znova odprla meje za turiste

Vlada Nove Zelandije je dve leti po zaprtju meja za zajezitev širjenja novega koronavirusa napovedala postopno omilitev strogih predpisov o vstopu v državo. Premierka Jacinda Ardern je danes sporočila, da bodo cepljeni turisti iz vseh držav lahko od oktobra znova potovali v to otoško državo.

Potniki iz držav, kot sta Avstralija in Velika Britanija, ki ne potrebujejo vizuma za Novo Zelandijo, bodo lahko v državo vstopili že z julijem. Še vedno sicer ni jasno, ali se bodo morali ob prihodu za nekaj dni izolirati. Po navedbah oblasti bo to odvisno od razvoja v povezavi s številom okužb z novim koronavirusom, zlasti v luči močno nalezljive različice omikron, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Od konca tega meseca se bodo tudi cepljeni Novozelandci, ki so v Avstraliji, lahko vrnili domov. Zanje bo veljala desetdnevna osamitev. Doslej je bila za prišleke obvezna karantena v za to določenih državnih objektih. Od sredine marca se bodo lahko v domovino vrnili še Novozelandci iz drugih delov države, obdobje izolacije pa se bo skrajšalo na sedem dni. Od aprila bodo vstop v državo dovolili strokovnjakom in 5000 mednarodnim študentom, še poroča DPA.

9.34 Včeraj v državi še 16.654 okužb z novim koronavirusom

Včeraj so v Sloveniji potrdili 16.654 okužb z novim koronavirusom, je objavljeno na portalu Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Opravili so 8702 testa po metodi PCR in 120.515 hitrih antigenskih.

Po oceni NIJZ je v državi 193.086 aktivih primerov okužb, 14-dnevna incidenca na 100.000 prebivalcev znaša 9161, tedensko povprečje pa 15.111.

Število aktivnih okužb se je včeraj v primerjavi z dnem prej zvišalo za 6549, sedemdnevno povprečje je višje za 374, 14-dnevna incidenca pa je višja za 310.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.261.366 ljudi, polno cepljenih pa je 1.211.665 oseb.

7.11 V Italiji začeli postopno sproščanje ukrepov

Italija je začela sproščati ukrepe, ki so jih sprejeli za zajezitev okužb z novim koronavirusom. Vlada je v sredo sklenila, da za tujce za vstop v hotele in restavracije ne bo več nujno potrdilo o cepljenju ali prebolelosti, temveč bodo lahko predložili tudi potrdilo o negativnem testu na novi koronavirus.

Novo pravilo naj bi predvsem olajšalo prihod turistov in poslovnih potnikov, ki niso bili cepljeni s cepivom, odobrenim v EU. Gre večinoma za potnike iz Rusije in Kitajske. Turistična industrija je namreč opozarjala, da so ti potniki lahko prišli v državo, niso pa mogli v hotel, saj je bilo za tja potrebno potrdilo o cepljenju s cepivom, priznanim v EU.

Vlada premiera Maria Draghija je tudi sklenila, da bodo v šolah k pouku na daljavo prešli šele, ko bo v razredu več kot pet otrok pozitivnih na novi koronavirus. Doslej so imeli pouk na daljavo že v primeru dveh okuženih. Cepljeni otroci so iz ukrepa izvzeti in se ne bodo v nobenem primeru šolali na daljavo.

Vlada je tudi napovedala, da bo veljavnost covidnega potrdila za tiste, ki so bili cepljeni s poživitvenim odmerkom, neomejena.

6.53 Ameriška vojska bo začela odpuščati vojake, ki se nočejo cepiti proti covidu-19

V ameriški vojski bodo začeli odpuščati vojake, ki še vedno zavračajo cepljenje proti covidu-19 brez upravičenega razloga. Takšen ukaz je v sredo izdala poveljnica ameriške kopenske vojske Christine Wormuth. Zaradi ukrepa utegne biti ob službo 3300 vojakov. Drugi rodovi ameriških oboroženih sil, kot so mornarica, marinci in zračne sile, so že začeli odpuščanja. Odpustili so že 650 mornarjev, marincev in pripadnikov zračnih sil.

Doslej se je proti covidu-19 z najmanj z enim odmerkom cepilo 97 odstotkov pripadnikov kopenske vojske, več kot 3000 pa jih je zaprosilo za izjemo iz zdravstvenih ali verskih razlogov. Okrog 3000 jih je trenutno v disciplinskem postopku.

»Pripravljenost kopenske vojske je odvisna od vojakov, ki so pripravljeni za urjenje, namestitev in boj. Necepljeni vojaki ogrožajo sile in pripravljenost. Začeli bomo odpuščati vse tiste, ki zavračajo cepljenje in niso več v postopku odločanja o izjemah,« je sporočila Wormuthova.