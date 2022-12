Italijansko ustavno sodišče odločilo v prid obveznemu cepljenju proti covidu-19

Obvezno cepljenje proti covidu-19 za določene poklice, kot so zdravstveni delavci, učitelji in pripadniki oboroženih sil, ki ga je vlada v Rimu uvedla lani, ter suspenz z dela za tiste, ki tega ne izpolnjujejo, sta skladna z zakoni in ustavo, je v četrtek odločilo italijansko ustavno sodišče.

Več italijanskih sodišč je pred tem izrazilo pomisleke glede zakonitosti obveznega cepljenja proti covidu-19 in glede sorazmernosti sankcij, zlasti za tiste, ki delajo na daljavo, ter glede varnosti cepiv. Ustavno sodišče je po dolgi obravnavi vse zastavljene pomisleke zdaj zavrnilo, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Razsodilo je, da odločitve, sprejete glede obveznega cepljenja zdravstvenih delavcev v času pandemije, niso bile nerazumne in nesorazmerne. O vprašanju, ali necepljeni zdravstveni delavci ne smejo delati, tudi če niso v stiku z bolniki, medtem niso vsebinsko odločali, saj so ga zavrnili že iz postopkovnih razlogov, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.