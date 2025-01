Iz opuščenega južnoafriškega rudnika doslej potegnili 60 trupel

Iz opuščenega rudniku zlata v Južni Afriki so po najnovejših podatkih potegnili trupla 60 ljudi, ki so tam nezakonito rudarili. Iz rudnika so od ponedeljka rešili 106 ljudi in jih nato prijeli zaradi nezakonitega rudarjenja, je danes sporočila policija. Smrtnih žrtev utegne biti še več, saj je domnevno pod zemljo več sto ljudi.

Oblasti so v kraju Stilfontein okoli 140 kilometrov jugozahodno od Johannesburga v ponedeljek začele reševalno akcijo, potem ko so tamkajšnji prebivalci izrazili bojazen, da je v rudniku morda več kot sto mrtvih. Doslej so našli 60 trupel in 106 preživelih.

Rudnik je doslej prostovoljno zapustilo kakih 1500 rudarjev, mnogi pa so zaradi strahu pred aretacijo še vedno pod zemljo. FOTO: Ihsaan Haffejee/Reuters

Iz rudniškega rova okoli 2,6 kilometra pod zemljo preživele in trupla prepeljejo s pomočjo posebnega stroja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Koliko ljudi je še pod zemljo, ni znano. Policija je izrazila bojazen, da bi jih bilo še več sto, pristojni minister pa v torek ob obisku prizorišča ni želel podajati ocen o tem. »Vsaka številka je ocena, je ugibanje,« je dejal.

Južnoafričani ljudem, ki nezakonito rudarijo v opuščenih rudnikih, pravijo zama zamas, kar v jeziku zulu pomeni tisti, ki poskušajo. Pogosto gre za migrante iz sosednjih držav. FOTO: Christian Velcich/AFP

Oblasti so sicer že avgusta lani sprožile obsežno akcijo za pregon rudarjev iz zapuščenega rudnika. Številni aktivisti so opozarjali, da so poskušali rudarje zvabiti na površje z omejevanjem zalog hrane in vode, ki jim jih je zagotavljala okoliška skupnost. Novembra je nato sodišče odredilo odpravo vseh tovrstnih omejitev.

