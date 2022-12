Izdelovalec bombe, ki je strmoglavila letalo, v ameriških rokah

Domnevni graditelj bombe, ki je leta 1988 v letalu družbe Pan Am nad škotskim Lockerbiejem ubila 270 ljudi, je v ameriških rokah, je potrdilo pravosodno ministrstvo v prestolnici Washington. Abu Agila Masuda naj bi pred mesecem dni ugrabili pripadniki libijske milice.

Boeing 747 ameriške družbe PanAm je 21.decembra 1988 eksplodiral kmalu po vzletu z londonskega letališča na poti v New York in Detroit, poleg vseh 259 ljudi v letalu pa jih je enajst umrlo tudi na tleh. Med 190 ubitimi Američani je bilo 35 študentov univerze Syracuse, ki so upali na božič doma.

Zdaj že pokojni obsojenec na fotografiji z libijskim voditeljem Gadafijem. Foto Reuters Tv Reuters Pictures

Doslej so zaradi grozljivega terorističnega dejanja izpred 34.let na dosmrtni zapor obsodili le Abdelbaseta al Megrahija, a ga leta 2009 zaradi smrtonosnega raka izpustili na prostost in je leta 2012 umrl v Libiji. Nekdanjega libijskega obveščevalca so odkrili po koščku oblačila, kupljenega v malteški trgovini. Domnevni izdelovalec bombe pa je preiskovalcem že prej povedal, kako je bombo postavil poleg kovinskih delov kovčka ter tako preprečil, da bi jo odkrili med vkrcavanjem na letalo. Že kmalu naj bi ga zaslišali na zveznem sodišču v Washingtonu.