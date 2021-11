Izhod iz cesarstva ignorance

V nadaljevanju preberite:

Ta teden smo se na več načinov soočili z nečim, kar že zelo dolgo lebdi nad našimi glavami: s potrebo po preoblikovanju odnosa med posameznikom in kolektivom. O tem bi morali začeti razmišljati že zdavnaj oziroma že v tistem trenutku, ko je bila vzpostavljena povezava med podnebnim segrevanjem in delovanjem človeka. Ko nas je prizadela pandemija, pa je to postalo ključno vprašanje. Gre za vprašanje, kot je govoril Li Zehou, kako tisti »mali jaz« (individuum) umestiti v odnosu do »velikega jaza« (družbe oziroma kolektiva), da se pri tem ne bi izgubila empatija kot vrlina pa tudi kot enaka pravica do življenja kot temeljna etika obstoja.