Izidi vzporednih lokalnih volitev v štirih največjih mestih kažejo na drugi krog

Kdo se bo v drugem krogu pomeril s Tomaševićem?

Tomislav Tomašević. FOTO: HINA

Prizor z volišča v Zagrebu. FOTO: Denis Lovrovic/AFP

Izidi vzporednih volitev na lokalnih volitvah v štirih največjih hrvaških mestih – Zagrebu, Splitu, Osijeku in Reki – kažejo, da bodo župane verjetno dobili šele v drugem krogu. Najbližji zmagi v prvem krogu pa je kandidat zeleno-levičarske platforme Zmoremo! v Zagrebu, ki je dobil skoraj 49 odstotkov glasov.V ospredju letošnjih hrvaških volitev so štiri največja hrvaška mesta, v katerih bodo dobili nove župane. Dolgoletni župan Zagreba Milan Bandić je nedavno umrl , dosedanji župani Splita, Reke in Osijeka pa se niso odločili tekmovati za novi štiriletni mandat.Kot je Hrvaška televizija (HTV) objavila na podlagi vzporednih volitev agencije Ipsos, bo v Zagrebu tesna predvsem odločitev, kdo se bo v drugem krogu pomeril s Tomaševićem, ki je dobil 48,61 odstotka glasov. Naslednji trije kandidati so v razponu statistične napake. Glede na vzporedne volitve je najbližja drugem krogu dosedanja namestnica župana in kandidatka stranke Milan Bandić 365, ki je dosegla skoraj 11,5 odstotka glasov,iz Domovinskega gibanjaje pri 11,35 odstotka, kandidat HDZpa pri 10,29 odstotka podpore.Platforma Zmoremo! ima tudi skoraj 46 odstotkov glasov za mestni svet, sledi HDZ z manj kot 12 odstotki glasov. Stranka bivšega župana in Domovinsko gibanje imata po skoraj deset odstotkov glasov, na petem mestu je SDP z manj kot osmimi odstotki glasov.Izidi vzporednih volitev kažejo, da je največ zaupanja splitskih volivcev pridobil kandidat stranke Centarz nekaj več kot 27 odstotki glasov, sledi kandidat HDZz nekaj več kot 23 odstotki. Nekdanjemu splitskemu županuzaupa nekaj več kot 16 odstotkov volivcev.Pri volitvah v splitski mestni svet vzporedne volitve prednost kažejo HDZ, ki naj bi ji pripadlo nekaj več kot 24,5 odstotka glasov. Sledi Center z nekaj več kot 22 odstotkov ter Kerumova Hrvaška državljanska stranka (HGS) z nekaj več kot 13 odstotki.Na Reki je prednost v prvem krogu dobil reški socialdemokratski kandidat, ki mu je po rezultatih vzporednih volitev zaupanje izrazilo skoraj 30 odstotkov volivcev, kar je za skoraj 14 odstotnih točk več, kot je dobil neodvisni kandidat. Na tretjem mestu je kandidat HDZ, ki ima nekaj manj kot 15 odstotkov podpore. SDP ima tudi približno 14-odstotno podobno prednost pred HDZ, ko gre za mestni svet.V Osijeku je zmagovalec prvega kroga kandidat HDZ, ki je dobil več kot 41 odstotkov glasov, sledi pa kandidat Domovinskega gibanjaz nekaj več kot 19 odstotki ter kandidat SDPz nekaj manj kot 17 odstotkov podpore. Pri volitvah v mestni svet ima HDZ več kot 42 odstotkov podpore, Domovinsko gibanje skoraj 19 odstotkov, SDP pa nekaj več kot 15 odstotkov.Državna volilna komisija bo začela prve delne neuradne izide objavljati na svoji spletni strani okrog 21. ure. Kot pričakujejo, bodo približno 90 odstotkov glasovnic prešteli do polnoči. Po podatkih državne volilne komisije je do 16.30 ure na volišča prišlo nekaj več kot 35,5 odstotka volivk in volivcev, kar je za približno 22.000 ljudi več kot pred štirimi leti.