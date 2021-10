Izpad strežnikov Facebooka po celem svetu

Uporabniki Facebooka trenutno ne morejo dostopati do storitev tega največjega družbenega omrežja. Nedostopne so praktično vse storitve, ki so v lasti Facebooka; tako sta nedelujoča tudi Instagram in WhatsApp. Ob obisku spletnih strani omenjenih storitev se izpiše napaka, ki namiguje na težave s strežniki Facebooka.Kot poroča portal TechCrunch, uporabniki ne morejo poslati, ali prejeti sporočil preko aplikacije Messenger. Iz objav na Twitterju lahko razberemo, da ima težave celo Oculus, Facebookova platforma za virtualno resničnost.Vzrok za težave za zdaj še ni znan, je pa Facebook na Twitterju zapisal, da se težav zavedajo ter da jih poskušajo odpraviti. Dodali so še, da se za nevšečnosti opravičujejo.