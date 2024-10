Izrael je napadel 300 tarč v Libanonu

Izraelska vojska je v ponedeljek, po lastnih navedbah, v 24 urah napadla približno 300 tarč Hezbolaha v Libanonu. Kot so dejali, so ciljali civilno infrastrukturo, natančneje banke Al-Qard Al-Hassan. V napadih so bili uničeni celotni stanovanjski bloki in hiše, v katerih so spale družine. Nadaljujeta se tudi izraelsko obleganje in uničevanje severne Gaze.

Na severu Gaze, kamor izraelska vojska ne spušča hrane in druge pomoči, medtem ko silovito bombardira prebivalstvo, se nadaljujejo napadi in stradanje. Izraelsko topništvo je bombardiralo šolo v begunskem taborišču Džabalija in ubilo najmanj deset, ranilo pa najmanj 30 palestinskih beguncev, poroča Al Džazira. Še trije so bili ubiti v napadu na zaklonišče v severni Gazi, 15 ljudi, vključno z ženskami in otroki, pa je umrlo v napadu izraelskega drona na skupino ljudi.

UNRWA: Izrael še naprej onemogoča dobavo pomoči na sever Gaze Izrael še naprej onemogoča dobavo nujne humanitarne pomoči na sever Gaze, je v ponedeljek opozoril vodja agencije ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) Philippe Lazzarini. Ob splošnem pomanjkanju je Lazzarini opozoril še na nedelujoče bolnišnice in poročila o hudi prezasedenosti zatočišč ter trupla na ulicah na severu enklave. »Humanitarne agencije, vključno z UNRWA, morajo dobiti dostop do severa Gaze,« je zapisal Lazzarini, ki je pri tem opisal grozljive razmere, ki vladajo v tem delu razdejane enklave. Izrael onemogoča dobavo pomoči, bolnišnice brez elektrike pa niso zmožne skrbeti za tamkajšnje prebivalce, opozarja Lazzarini. Zatočišča agencije ZN so prenapolnjena, po pričevanjih s severa pa mnoge, ki poskušajo zbežati, ubijejo, še dodaja. Zaradi nevarnosti njihova trupla ostajajo na ulicah, prav tako so onemogočene misije reševanja izpod ruševin. Lazzarini je v tej luči znova pozval k premirju v Gazi. Izrael to zavrača, tako kot redno zavrača očitke o dobavi zadostnih količin pomoči v Gazo. STA

Bolnišnice v severni Gazi so polne ranjencev, med katerimi je mnogo žensk in otrok. Medtem se je blizu meje z Gazo začela konferenca o pripravah na izraelsko poselitev Gaze.

Napadi na libanonsko civilno infrastrukturo

V izraelskih napadih na južna predmestja Bejruta je bilo na vhodu v Univerzitetno kliniko Rafika Haririja v ponedeljek zvečer ubitih najmanj 13 ljudi, vključno z otrokom, 57 je ranjenih, je sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje. Bolnišnično poslopje je zelo poškodovano. Reševalci med ruševinami stanovanjskih blokov še vedno iščejo trupla in morebitne preživele. Izraelske sile so od zadnje eskalacije napadov na Libanon ubile že 115 libanonskih zdravstvenih delavcev, poroča Guardian.

Izrael cilja civilno infrastrukturo. FOTO: AFP

Tiskovni predstavnik izraelske vojske Daniel Hagari je dejal, da pod bolnišnico Sahel v Bejrutu leži podzemno skladišče z milijoni dolarjev v gotovini in zlatu. Ker je izraelska vojska že večkrat bombardirala bolnišnice v Gazi, so Libanonsko bolnišnico nemudoma po Hagarijevi izjavi evakuirali. Njen direktor Fadi Alame je obtožbe zanikal in novinarje povabil na ogled bolnišnice. Vztrajal je, da bolnišnica ni povezana s Hezbolahom, in pozval libanonsko vojsko in oblasti, naj jo preiščejo.

V zračnih napadih je izraelska vojska uničila tudi varno hišo za ženske v Bejrutu, je sporočila Agencija ZN za spolno in reproduktivno zdravje.

Izraelska vojska je v ponedeljek sporočila, da je v zadnjem dnevu napadla približno 300 tarč Hezbolaha v Libanonu. Po lastnih navedbah je napade iz domnevno vojaških tarč gibanja Hezbolah razširila tudi na civilno infrastrukturo. Tarča napadov zadnje dni je zlasti bančni sistem Al-Qard Al-Hassan. Dobrodelna ustanova, ustanovljena v osemdesetih letih prejšnjega stoletja kot del obširne socialne mreže gibanja Hezbolah, je revnejšemu prebivalstvu, zlasti šiitskim muslimanom, dajala posojila brez obresti, Izraelska vojska pa jo obtožuje financiranja Hezbolaha, poroča Guardian. Ženevska konvencija napade na civilno infrastrukturo sicer prepoveduje.

Hezbolah je medtem sporočil, da je z raketami napadel pomorsko bazo v Haifi in obveščevalno bazo v Tel Avivu, poročil o uspešnosti napadov ni, poškodovana je menda ena oseba.