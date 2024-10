(KOMENTAR) 42.000 metrov, 42.000 življenj

V nadaljevanju preberite:

Mohamed Abulata, deček iz Gaze, je na varnem. V Ljubljano ga je s sotrpinkami in sotrpini pripeljala Fundacija Danila Türka, nekdanjega predsednika Slovenije. Za detajle potovanja in spremstvo je skrbela Mojca Seliškar Toš; nekoč je bila pri predsedniku Türku šefinja kabineta. Veliko otrok iz Palestine je pripeljala v Ljubljano. Od leta 2009 do danes več kot 200. Mohamed Abulata je zdaj v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu, v Soči. Med napadi Netanjahujeve vojske na Gazo je izgubil levo roko. V Ljubljano je pripotoval iz Kaira.