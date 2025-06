Izrael je v Bruslju še na varnem

V nadaljevanju preberite:

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas bo vodjem diplomacij držav članic jutri predstavila izsledke pregleda pridružitvenega sporazuma z Izraelom, ki ureja politične in gospodarske odnose med stranema. Bistvo analize je, da Izrael z ravnanjem v Gazi in na Zahodnem bregu krši podlago sporazuma – spoštovanje človekovih pravic in demokratična načela.

Slovenija pričakuje, da bo odziv EU na ugotovitve pregleda učinkovit in da bo imel oprijemljive posledice, spremljati pa ga mora tudi gospodarski pritisk. Je v manjši skupini držav članic (z Belgijo, Irsko, Luksemburgom in Španijo), ki zagovarjajo zamrznitev sporazuma. Nasprotnice tega koraka pravijo, da si ne bi smeli zapirati vrat za pogovore z Izraelom.