Izrael napadel pristanišče in energetsko infrastrukturo v Jemnu

Izraelska vojska je danes izvedla zračne napade na pristanišče in energetsko infrastrukturo v Jemnu, potem ko je ponoči prestregla raketo, izstreljeno iz te države. Pri tem je po lastnih navedbah zadela položaje uporniških hutijevcev na zahodni obali in v notranjosti Jemna, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po poročanju hutijevskih medijev so bile tarča napadov elektrarne v prestolnici Sana, naftni objekti in pristanišče Hodajda. Napadi so zahtevali tudi smrtne žrtve in poškodovane, še poročajo mediji, ki ne navajajo podrobnosti.

Izrael je ob napadih posvaril hutijevske voditelje, da bo »izraelska dolga roka« dosegla tudi njih.

Pred napadi je so se na več območjih v osrednjem delu Izraela, vključno s Tel Avivom, oglasile opozorilne sirene, potem ko je bila iz Jemna izstreljena raketa na izraelsko ozemlje.

Jemenski hutijevci so del t. i. osi upora proti Izraelu, ki pod okriljem Irana združuje več oboroženih skupin v regiji. Od začetka vojne v Gazi 7. oktobra lani občasno izstreljujejo rakete in drone proti Izraelu, z napadi na tovorne ladje pa so večkrat tudi povzročili motnje v prometu na ključni pomorski poti v Rdečem morju in Adenskem zalivu.

Izrael je julija in septembra kot povračilni ukrep za napade hutijevcev napadel objekte v Jemnu, vključno z elektrarnami in pristaniščem, pri čemer je bilo ubitih več ljudi.

HRW: Onemogočanje dostopa do vode je genocid

Humanitarna organizacija Human Rights Watch (HRW) je v danes objavljenem poročilu obtožila Izrael, da izvaja genocidna dejanja, ker izraelska vojska v Gazi onemogoča preskrbo z vodo. HRW sicer Izraela ni neposredno obtožila genocida, ker to zahteva neizpodbitne dokaze, je pa pozvala k mednarodnim sankcijam.

Organizacija s sedežem v New Yorku se je v novem poročilu osredotočila specifično na preskrbo z vodo in ugotovila, da so jo izraelske oblasti prebivalcem Gaze sistematično in načrtno onemogočale, zaradi česar je »verjetno umrlo na tisoče ljudi«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

HRW v poročilu med drugim omenja namerno poškodovanje ali uničenje infrastrukture za preskrbo z vodo in sanitarij, čistilnih naprav, rezervoarjev, skladišč rezervnih delov in druge infrastrukture. Napadali so tudi delavce, ki so jo vzdrževali.

Glede na navedbe v poročilu iz tega izhaja, da izraelske oblasti v Gazi namerno ustvarjajo pogoje, s katerimi naj bi v celoti ali delno povzročili fizično uničenje tamkajšnjih prebivalcev. To po navedbah HRW pomeni vojne zločine in genocidna dejanja.

Izraelske oblasti v Gazi namerno ustvarjajo pogoje, s katerimi naj bi v celoti ali delno povzročili fizično uničenje tamkajšnjih prebivalcev. FOTO: Eyad Baba/AFP

Izrael je v preteklosti vztrajno zavračal podobne obtožbe različnih skupin za človekove pravice in trdi, da v Gazi izvaja zakonite vojaške operacije.

HRW sicer v poročilu ni neposredno zapisala, da Izrael izvaja genocid. Po mednarodnem pravu je namreč za dokazovanje genocida potreben neizpodbiten dokaz o namenu, kar je po mnenju strokovnjakov zelo težko doseči.

Organizacija je sicer nakazala, da bi ta namen lahko izkazovale izjave nekdanjega obrambnega ministra Joava Galanta, ki je oktobra lani kmalu po začetku izraelske ofenzive v Gazi razglasil »popolno obleganje« in dejal: »Ne bo elektrike, hrane, vode, plina – vse je zaprto.«

Izrael se še vedno sooča tudi s postopkom pred Meddržavnim sodiščem (ICJ), potem ko je Južna Afrika proti tej državi decembra lani vložila tožbo in trdi, da izraelske oblasti z operacijami v Gazi kršijo Konvencijo Združenih narodov o genocidu iz leta 1948. Izrael tudi te obtožbe odločno zavrača.