Absolutne strahote v Gazi so že dolgo le včerajšnja novica

V senci dogajanja v sosednji Siriji izraelska vojska na območju Gaze nadaljuje množično pobijanje in rušenje. Število smrtnih žrtev izraelskega genocida je v ponedeljek preseglo 45.000. V to število ni vštetih več tisoč pogrešanih ljudi. Predvsem pa je to le število ljudi, med njimi je okoli 70 odstotkov otrok in žensk, ki so umrli kot neposredne žrtve napadov. Posrednih žrtev izraelskega že štirinajst mesecev in enajst dni trajajočega kolektivnega kaznovanja Palestincev je gotovo precej, precej višje.

Najhujše so razmere na severu palestinske enklave, ki jo je izraelska vojska v sklopu tako imenovanega Generalovega načrta na začetku pred dvema mesecema in pol popolnoma odrezala od sveta. Izrael namerava severni del Gaze priključiti svojemu ozemlju in ga – tako predvideva načrt – etnično očistiti. Ko se je 6. oktobra začel nov val silovitih napadov na sever enklave, ki je bila že pred tem močno opustošena, je tam živelo še okoli 200.000 ljudi. Po valu brutalnih napadov in popolni blokadi humanitarne pomoči, ki je na severu Gaze povzročila kolektivno lakoto, še eno izraelsko orožje za množično uničevanje, je po podatkih Agencije Združenih narodov za palestinske begunce (UNRWA) na severu enklave ostalo le še 70.000 ljudi.