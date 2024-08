﻿(KOLUMNA) Bela in črna zavist

V nadaljevanju preberite:

Ruska ideja o beli zavisti meri na to, da negativno čustvo preobrnemo v pozitivno. Kadar nas zadene bela zavist, ko je drugemu nekaj uspelo, je to lahko motivacija, da se vzamemo v roke in še sami nekaj naredimo. Tudi na ravni družbe je bela zavist lahko spodbuda. Na žalost se v odnosu Rusije do Ukrajine to ni zgodilo. Belo zavist, ki bi lahko motivirala Ruse, da bi še sami vrgli z oblasti avtoritarnega voditelja, je zamenjala uničevalna črna zavist.