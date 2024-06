Izrael ob potrditvi smrti več talcev nadaljeval operacije v Palestini

Izrael je v ponedeljek potrdil predhodne navedbe Hamasa o smrti štirih talcev, ki so v ujetništvu v Gazi umrli pred nekaj meseci. Izraelske sile so nato danes nadaljevale napade v enklavi, kjer so ubile najmanj deset Palestincev, še dva moška sta padla pod streli okupacijskih sil na Zahodnem bregu.

Da so štirje ujetniki preminuli v izraelskih napadih na Han Junis, je že marca sporočilo palestinsko islamistično gibanje Hamas, ki v palestinski enklavi še naprej zadržuje neznano število živih talcev, zajetih med vdorom v Izrael 7. oktobra lani, poročajo tuje tiskovne agencije.

Tiskovni predstavnik izraelske vojske je sporočil, da samim ni uspelo ugotoviti vzroka njihove smrti.

Skupno naj bi bilo v Gazi še 124 zajetih civilistov in vojakov z juga Izraela, a izraelsko javnost skrbi, da so mnogi med njimi umrli zaradi obstreljevanja ali splošnega pomanjkanja, ki vlada v uničeni enklavi.

FOTO: Omar Al Qatta/AFP

Izraelske sile medtem nadaljujejo napade na Gazo, kjer so danes po navedbah lokalnih virov ubile najmanj deset ljudi. Skupno je bilo v zadnjih 24 urah ubitih najmanj 45 tamkajšnjih prebivalcev, navaja katarska televizija Al Džazira.

Izraelska vojska je na zasedenem Zahodnem bregu ubila še dva Palestinca, ki so ju sumili, da načrtujeta strelski napad na nezakonite izraelske naselbine.

Na trajajoče nasilje na Zahodnem bregu, ki ga Izrael zaseda od leta 1967, je danes opozoril tudi visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk. »Kot da tragični dogodki v Izraelu in Gazi v zadnjih osmih mesecih ne bi bili dovolj, so tudi prebivalci zasedenega Zahodnega brega iz dneva v dan izpostavljeni prelivanju krvi brez primere,« je zapisal v izjavi.

Türk je že junija lani pred aktualno vojno v Gazi opozarjal na zaostrujoče se razmere na Zahodnem bregu. »Da bi se to nasilje končalo, se mora končati okupacija,« je takrat dejal v luči okrepljenih napadov izraelskih naseljencev in vojske.