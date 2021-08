Izrael odpoklical odpravnika poslov iz Varšave

Potem ko je Poljska v soboto potrdila zakon, ki omejuje pravico do zahtevkov za vrnitev premoženja, odvzetega po drugi svetovni vojni, je Izrael odpoklical svojega odpravnika poslov iz Varšave, zakon pa označil za protisemitskega, poročajo tuje tiskovne agencije.



Zakon določa, da se lahko zahtevki vložijo največ 30 let po zasegu premoženja. Velik del po drugi svetovni vojni zaseženega premoženja je sicer pripadal judovski skupnosti.



Poljski predsednik Andrzej Duda, ki je v soboto podpisal zakon, je izrazil upanje, da bo zdaj konec »pravnega kaosa« in »reprivatizacijske mafije« ter da bo na nepremičninskem trgu vzpostavljen red.



A nasprotniki zakona opozarjajo, da do vrnitve premoženja ne bodo več upravičeni sorodniki številnih žrtev holokavsta.



»Poljska je sprejela nemoralen, protisemitski zakon,« je dejal izraelski zunanji minister Jair Lapid ter povedal, da se bo odpravnik poslov na izraelskem veleposlaništvu v Varšavi nemudoma za nedoločen čas vrnil v domovino.

Novi izraelski veleposlanik, ki naj bi odpotoval v Varšavo, pa do nadaljnjega ostaja v Izraelu, je še povedal minister.



Izraelski premier Naftali Benet je zakon označil za sramoto ter dejal, da kaže na prezir do žrtev holokavsta, zato Izrael ni mogel ostati ravnodušen.



Poljsko zunanje ministrstvo je v odzivu sporočilo, da je izraelsko ukrepanje neutemeljeno ter škoduje odnosom med državama.



Naj ne podpiše zakona, so ta teden poljskega predsednika pozvale tudi ZDA. A poljski premier Mateusz Morawiecki je poudaril, da Poljska »ne bo plačala za nemške zločine niti zlota niti evra niti dolarja«.



Na Poljskem je bilo med drugo svetovno vojno ubitih šest milijonov ljudi, od tega polovica Judov. Po vojni so komunistične oblasti nacionalizirale premoženje, ki je ostalo prazno, ker so bili lastniki ubiti ali so zbežali.

Številni Judje so zahtevke za vrnitev premoženja vložili zelo pozno, zato jih bo novi zakon precej prizadel.

