Izrael prvič napadel središče Bejruta, več mrtvih

Izrael je davi prvič od začetka vojne v Gazi 7. oktobra lani izvedel zračni napad v središču Bejruta, in sicer na stanovanjski blok v pretežno sunitski soseski Kola, pri čemer je po poročanju AFP ubil tri pripadnike palestinske organizacije PFLP (Ljudska fronta za osvoboditev Palestine). Po podatkih libanonskega ministrstva za zdravje je v nedeljskih napadih na Libanon življenje izgubilo več kot 100 ljudi.

Pri PFLP, sicer sekularni levičarski skupini, povezani s Hezbolahom v podporo Hamasu, so v izjavi potrdili smrt njihovih visokih predstavnikov Mohammada Abdel-Aala, Imada Odeha in Abdelrahmana Abdel-Aala, medtem ko je libanonski varnostni vir dejal, da so v napadu na stanovanje v lasti libanonske islamistične organizacije Džama Islamija umrle štiri osebe. Kot piše AFP, gre za organizacijo, ustanovljeno leta 1960 kot libanonska veja Muslimanske bratovščine.

Napad z dronom je ciljal stanovanje dveh pripadnikov skupine Džama Islamija. FOTO: Fadel Itani/AFP

Izraelska vojska je medtem sporočila, da je davi izvedla nove napade na več deset ciljev gibanja Hezbolah v libanonski regiji Bekaa. »Izrael bo še naprej silovito napadal, onesposobljal in uničeval vojaške zmogljivosti in infrastrukturo Hezbolaha v Libanonu,« je navedla v izjavi na omrežju Telegram.

Izrael je napade na Libanon okrepil pred tednom dni. Od minulega ponedeljka, ki je bil v tej državi najsmrtonosnejši dan od državljanske vojne med letoma 1975 in 1990, je bilo skupno ubitih več kot 700 ljudi, med njimi tudi več vodilnih članov oboroženega gibanja Hezbolah.

Gasilci pred poškodovanim stanovanjskim blokom FOTO: Fadel Itani/AFP

Libanonsko ministrstvo za zdravje je sporočilo, da je bilo v nedeljo v izraelskih napadih ubitih najmanj 105 ljudi, še 359 pa je ranjenih.

Na desettisoče ljudi je medtem zaradi napadov zapustilo svoje domove. Visoki komisar ZN za begunce Filippo Grandi je dejal, da je v Libanonu razseljenih več kot 200.000 ljudi, več kot 50.000 pa jih je zbežalo v sosednjo Sirijo.

Libanonski premier Nadžib Mikati in francoski zunanji minister na zasedanju VS ZN v New Yorku 25. septembra FOTO: Leonardo Munoz/AFP

Libanonski premierje pred tem v nedeljo trenutno razseljevanje Libanoncev označil za najobsežnejše v zgodovini države. Dejal je, da številka zelo visoka in bi lahko dosegla milijon, kar bi pomenilo šestino prebivalstva države.

Mikati se je ob tem v nedeljo zvečer sestal s francoskim zunanjim ministrom Jean-Noëlom Barrotom, ki je dejal, da si Pariz prizadeva za takojšnjo ustavitev izraelskih napadov. Tudi več svetovnih voditeljev, med njimi ameriški predsednik Joe Biden, je v teh dneh pozvalo k umiritvi razmer, da bi se izognili širšemu konfliktu na Bližnjem vzhodu.