Izrael v Libanonu od oktobra ubil 231 otrok, danes znova napadel mirovnike ZN

V Libanonu je od septembrske okrepitve napadov izraelskih sil na pripadnike šiitskega gibanja Hezbolah umrlo najmanj 200 otrok, 1100 je bilo ranjenih, še več je travmatiziranih, so danes sporočili iz Sklada ZN za otroke (Unicef). Kot so dodali, se je pojavil nov vzorec: tisti, ki bi lahko ustavili nasilje, se na smrti otrok sploh ne odzivajo več.

»Kljub več kot 200 ubitim otrokom v Libanonu v manj kot dveh mesecih se je pojavil skrb vzbujajoč vzorec: tisti, ki so zmožni ustaviti nasilje, se na njihovo smrt ne odzivajo«, je na srečanju z novinarji v Ženevi danes povedal tiskovni predstavnik Unicefa James Elder. To pomeni, je pojasnil, da so vsak dan umrli trije otroci.

Gibanje Hezbolah vse od lanskega oktobra redno obstreljuje Izrael v znak podpore s palestinskim gibanjem Hamas. V napadih izraelskih sil pa je v Libanonu po podatkih tamkajšnjih oblasti umrlo najmanj 3510 ljudi, največ od septembra, ko so okrepili napade, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Podobno kot v Gazi se tudi v Libanonu nesprejemljivo tiho spreminja v sprejemljivo. In strašljivo se počasi spreminja v pričakovano,« je povedal Elder.

Po njegovih navedbah je oktobra lani v Libanonu umrlo najmanj 231 otrok. Opozoril je tudi na več sto tisoč otrok, ki so v državi ostali brez strehe nad glavo, in na nesorazmerno škodo izraelskih napadov na infrastrukturo, ki jo uporabljajo tudi otroci.

Izrael napadel mirovnike ZN

Sedež italijanskega kontingenta in zahodnega sektorja mirovne misije ZN Unifil v kraju Šama na jugu Libanona je bil danes tarča raketnega napada. Rakete so zadele odprta območja in skladišče. Unifil o ranjenih ne poroča, pet italijanskih vojakov pa je na opazovanju v bolnišnici. Italija je napad obsodila in odgovornost zanj pripisala Izraelu.

Italijanski obrambni minister Guido Crosetto je dejal, da je Izrael danes uprizoril nov nedopusten napad na mirovne sile ZN v Libanonu. »Danes je bil nov napad. Tri rakete so padle na Šamo. To je nedopustno,« je dodal, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V teku je preiskava, da bi ugotovili, s katere lokacije je bilo osem raket izstreljenih, in identificirali odgovorne osebe, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Izraelska vojska je v zadnjih mesecih izvedla številne napade na položaje Unifila v Libanonu, v katerih je bilo ranjenih več mirovnikov. Iz sveta se vrstijo obsodbe in izrazi zaskrbljenosti zaradi napadov. Izrael je mirovne sile tudi pozval k umiku z območij spopadov na jugu Libanona.