Libanon je eksistencialno ogrožen

Potem ko so se v diplomatskih krogih nekaj dni širile govorice, češ da je dogovor o prekinitvi ognja med Izraelom in Hezbolahom »le vprašanje časa« in je to ta konec tedna nakazal tudi novi izraelski zunanji minister Gideon Sar, je njegov novi partner v izraelskem vladnem kabinetu ter novi obrambni minister Izrael Kac danes jasno in glasno dejal, da Izrael ne razmišlja o prekinitvi ognja in bo še naprej z »nezmanjšano silo« napadal cilje Hezbolaha. Ne le v Libanonu.