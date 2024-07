Izrael za naslednji teden napovedal nadaljevanje pogajanj v Katarju

Izrael je za naslednji teden napovedal nadaljevanje pogajanj s palestinskim islamističnim gibanjem Hamas o prekinitvi ognja v Gazi. Pogovori bodo potekali ob posredovanju Katarja, kjer se je v petek z mediatorji sestal vodja izraelske obveščevalne agencije Mosad David Barnea.

Po obisku vodje Mosada je tiskovni predstavnik izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja v petek sporočil, da »bodo izraelski pogajalci v katarsko prestolnico Doho odpotovali prihodnji teden« in dodal, da "še vedno obstajajo razhajanja med stranmi".

ZDA, ki skupaj z Egiptom in Katarjem posredujejo pri dogovarjanja o doseganju premirja v Gazi, so po navedbah AFP v veliki meri spodbudile Netanjahuja, da bo v Katar poslal izraelsko delegacijo. Po informacijah vira blizu Bele hiše naj bi imela Izrael in Hamas sedaj »pomembno priložnost«, da zagotovita premirje.

Netanjahu in predsednik ZDA Joe Biden sta o predlogih za premirje, ki jih je podal Hamas, po telefonu spregovorila v četrtek. Kot je ob sklicevanju na izraelske uradnike poročala izraelska televizija Kanal 12, je Hamas umaknil zahtevo za zagotovila, da bo Izrael končal vojno in se v celoti umaknil iz Gaze.

Izraelski tanki na meji med Izraelom in Gazo. FOTO: Amir Cohen/Reuters

Hamas se je z novimi predlogi odzval na načrt ameriškega predsednika Joeja Bidna, ki je konec maja predstavil osnutek sporazuma o končanju spopadov v Gazi v treh fazah, začenši s popolno prekinitvijo ognja za šest tednov.

V tem času bi bila izpuščena določena skupina izraelskih talcev, ki ostajajo ujeti v Gazi, v zameno pa bi izraelska stran izpustila večje število Palestincev, ki so zaprti v Izraelu. V naslednji fazi bi se spopadi dokončno zaustavili, osvobodili bi še vse preostale talce. V tretji in zadnji fazi pa bi se začela obnova območja Gaze.

Visoki uradnik Hamasa Osama Hamdan je za AFP dejal, da so Hamasovi pogajalci predloge gibanja »posredovali ZDA, ki so pozdravile pripravljenost za pogajanja in Hamasove predloge posredovali izraelski strani.« »Zdaj je žogica na izraelski strani,« je dejal Hamdan.

Hamas je za dolgotrajno prekinitev mirovnih pogajanj sicer okrivil Izrael. Hamdan je dejal, da bodo pogajanja v Dohi »preizkus za ameriško administracijo, če je pripravljena pritisniti na sionistično entiteto, da sprejme Hamasove predloge«.

Hamas sicer že dlje časa poudarja, da mora vsak dogovor zagotoviti končanje vojne in popoln umik izraelskih sil iz Gaze. Izrael medtem kot pogoje za dosego trajnega premirja postavlja uničenje Hamasa in izpustitev vseh talcev, ki jih zadržuje.