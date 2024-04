Ameriški viri: Izrael napadel Iran

Po tem, ko je Iran iz sobote na nedeljo z raketami in brezpilotniki napadel Izrael, kar je bil odziv na nedavni izraelski napad na Damask, je izraelska raketa davi zadela Iran, kot so za več ameriških medijev zatrdili neimenovani vladni viri. Morebiten izraelski napad bi pomenil novo hudo zaostritev bližnjevzhodne krize.

Več ameriških medijev, vključno s televizijami CNN in BBC CBS News, je dobilo potrditev neimenovanih ameriških uradnikov, da je Izrael z raketami napadel Iran, vendar pa iz Irana poročajo le o napadih z droni.

V edinem uradnem odzivu Teherana je tiskovni predstavnik tamkajšnje vesoljske agencije Hosein Dalirian na omrežju X zapisal, da je zračna obrambna uspešno prestregla več dronov, za zdaj pa da ni poročil o raketnih napadih.

Tudi po navedbah več iranskih tiskovnih agencij zaenkrat ni dokazov o kakršnemkoli raketnem napadu. Prav tako ne poročajo o morebitni škodi.

Izraelska vojska za francosko tiskovno agencijo AFP ni želela komentirati navedb ameriških medijev.

Po poročanju državnih medijev so bili leti prek več mest prekinjeni, je navajal BBC, a so jih ponovno vzpostavili. Zakaj je bil cilj ravno Isfahan? Tam je iransko letalsko oporišče, provinca pa ima več vojaških lokacij. Zaenkrat ni poročil, da bi bila katera od njih od zadeta, iranski mediji trdijo, da so vsi jedrski objekti varni.

TOPSHOT - The Al Aqsa mosque compound and the skyline of the city are seen from Mount of Olives in Jerusalem early on April 19, 2024. US media quoted officials saying Israel had carried out retaliatory strikes on its arch-rival Iran, while Iran's state media reported explosions in the central province of Isfahan on April 19. (Photo by AHMAD GHARABLI/AFP) Foto Ahmad Gharabli Afp

Iran je bil v visoki pripravljenosti potem ko je Izrael napovedal, da se bo odzval na rakete in brezpilotna letala, ki so jih je Iran izstrelil v soboto zvečer. Morebiten izraelski napad na ozemlje Irana bi pomenil novo hudo zaostritev krize na Bližnjem vzhodu.

Kljub temu, da je Izrael s pomočjo zaveznic z ZDA na čelu prestregel veliko večino iranskih izstrelkov, je iranska vojska v nedeljo sporočila, da je z napadom izpolnila vse svoje cilje. V Teheranu so ZDA in Izrael ob tem posvarili, naj se izognejo povračilnim ukrepom, saj da bo v nasprotnem sledil še mnogo močnejši odgovor. Izrael naj bi pred napadom ZDA obvestil, da se bo maščeval. Iran je že pred tem govoril o tem, da se bo na morebitne napade odzval takoj.

Izrael je, četudi ga je svet posvaril pred odzivom, dejal, da bo na neki način odgovoril na minuli iranski napad. Kot navaja BBC, pa je razsežnost tega odgovora omejena. Tudi pogledi na Isfahan danes zjutraj so brez posebnosti. Seveda pa se ne ve, kakšne bodo nadaljnje poteze tako Irana kot tudi Izraela.

Mohammad Marandi, politični in varnostni analitik na univerzi v Teheranu, je komentiral, da še vedno ni jasno, če se je zgodilo kaj pomembnega, navaja Al Džazira. »Ljudje v Isfahanu pravijo, da je vse v redu. Iranci so sicer dejali, da če bodo Izraelci ponovno napadli, če bodo izvedli še eno dejanje agresije, potem bodo udarili močneje kot prejšnjič in udarili bodo nazaj, ne da bi čakali dva tedna, tako kot nazadnje.«

Iran je 13. aprila v napadu proti Izraelu izstrelil več kot 300 raket in brezpilotnih letal. Teheran trdi, da je bil ta napad odgovor na domnevni izraelski napad na njegov konzulat v Siriji, v katerem je bilo ubitih 13 ljudi. Izrael in zahodni zavezniki so jih večino uspeli sestreliti, preden so dosegli izraelsko ozemlje. Izrael je nakazal, da bo vrnil udarec, da bi Iran odvrnil od ponovnega napada, čeprav so mednarodni voditelji državo pozivali, naj se vzdrži. Številne svetovne vlade so Izrael pozvale, da poskrbi za umiritev napetosti.

Voditelji držav članic EU so včeraj podprli uvedbo dodatnih sankcij proti Teheranu, predvsem v povezavi z brezpilotnimi letalniki in raketami. Tudi ZDA in Velika Britanija sta včeraj naznanili nove sankcije, usmerjene zlasti proti iranskemu programu brezpilotnih letalnikov.