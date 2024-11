Na severu Gaze v napadu na cepilno točko ranjenih več otrok

Na severu Gaze je bilo v soboto v napadu na cepilno točko ranjenih šest ljudi, od tega štirje otroci, je sredi drugega kroga cepljenja proti otroški paralizi sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. Po navedbah civilne zaščite v Gazi je točko napadel izraelski brezpilotnik. Izraelska vojska navedbe še preiskuje, a meni, da ni odgovorna.

»Prejeli smo izredno skrb vzbujajoče poročilo, da je bil danes napaden primarni zdravstveni center Šejk Radvan na severu Gaze v času, ko so starši tja vodili otroke na cepljenje proti otroški paralizi, ki rešuje življenja,« je v soboto na omrežju X zapisal generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Kot je dodal, se je napad zgodil na območju, kjer je bil dogovorjen humanitarni premor, ki je omogočil nadaljevanje cepljenja. Po njegovih besedah je bilo ranjenih šest ljudi, med njimi štirje otroci.

WHO ni navedel, kdo je izvedel napad. Vir med pripadniki civilne zaščite v Gazi pa je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal, da je napad izvedel izraelski brezpilotni kvadkopter, ki je izstrelil raketi, ki sta zadeli zid bolnišnice Šejk Radvan.

Izraelska vojska je sporočila, da preiskuje navedbe o napadu, prve ugotovitve pa kažejo, da zanj niso odgovorni, češ da v tistem času niso izvajali napadov na območju.

Napad so potrdili tudi v Skladu ZN za otroke (Unicef), ki sodeluje pri izvedbi cepljenja. Po navedbah Unicefa se je zgodil v bližini bolnišnice, pri čemer so bili ranjeni trije otroci. Tudi Unicef ni navedel, kdo naj bi bil odgovoren za napad, poroča britanski BBC.

WHO je v soboto tudi na severu Gaze nadaljeval drugi krog cepljenja proti otroški paralizi, potem ko ga je bil zaradi izraelskega obstreljevanja severnega dela enklave prisiljen zaustaviti.

Cepilno kampanjo je organizacija začela 1. septembra, potem ko so v Gazi potrdili prvi primer otroške paralize po 25 letih. Drugi krog cepljenja, ki je nujen za vzpostavitev odpornosti, se je začel 14. oktobra, najprej v osrednjem delu Gaze, nato na jugu, za kar je bil potreben dogovor o humanitarnih prekinitvah spopadov.

Po podatkih WHO še približno 119.000 otrok na severu opustošene enklave potrebuje drugi odmerek cepiva, medtem ko so v osrednjem in južnem delu Gaze že uspeli cepiti 452.000 otrok.

Do približno 15.000 otrok, mlajših od 10 let, v mestih, kot so Džabalija, Bejt Lahija in Bejt Hanoun, WHO in Unicef nimata dostopa in ne bodo deležni cepljenja, kar bo ogrozilo učinkovitost cepilne kampanje, navedbe agencij povzema BBC.