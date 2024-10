Izraelska vojska dopušča možnost, da je ubila voditelja Hamasa Jahjo Sinvarja

Predstavniki izraelske vojske so popoldne v izjavi za javnost potrdili obstoj možnosti, da je bil v enem od nedavnih izraelskih napadov na območju Gaze ubit Jahja Sinvar, voditelj skrajnega palestinskega gibanja Hamas. V napadu so po navedbah vojske umrli trije pripadniki gibanja, ki jih izraelska stran označuje za teroriste. »Na tej stopnji identitete teroristov ni mogoče potrditi,« je vojska zapisala v izjavi.

Po poročanju izraelskih medijev je vojska komentirala preiskavo po tem, ko so se po spletu začela širiti ugibanja o Sinvarjevi usodi. Sinvar je bil za vodjo gibanja imenovan po avgustovskem atentatu na nekdanjega voditelja Hamasa Ismaila Hanijo v Teheranu. Velja za glavnega arhitekta lanskega sedmooktobrskega napada pripadnikov Hamasa na Izrael, v katerem je bilo ubitih okoli 1200 izraelskih in tujih državljanov in ki je služil kot povod za vojno v Gazi.