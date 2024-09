V novih izraelskih zračnih napadih na Gazo več smrtnih žrtev

V izraelskih zračnih napadih na Gazo je bilo ponoči in zgodaj zjutraj ubitih najmanj 18 ljudi. Deset jih je umrlo v napadu na begunsko taborišče Nuseirat, med njimi ženske in otroci, in osem v dveh ločenih napadih na mesti Gaza in Rafa, navedbe zdravstvenih delavcev navaja francoska tiskovna agencija AFP.

V napadu na begunsko taborišče v osrednjem delu enklave je bilo davi ranjenih še 15 ljudi, so sporočile oblasti v Gazi.

Ponoči je bilo v podobnem zračnem napadu v soseski Zeitun v mestu Gaza ubitih šest Palestincev.

FOTO: Ramadan Abed/Reuters

V obeh napadih je bilo več ljudi ranjenih, so povedali zdravniki in reševalci v Gazi.

Od 7. oktobra je bilo po zadnjih navedbah zdravstvenega ministrstva v Gazi, ki je pod nadzorom Hamasa, ubitih najmanj 41.206 ljudi. Ranjenih je bilo več kot 95.300 ljudi.