Izraelska vojska dosegla središče Han Junisa, včeraj potekali hudi spopadi

Spremljamo dogajanje na Bližnjem vzhodu:

7.35 Izraelska vojska dosegla središče Han Junisa

Medtem ko izraelska vojska nadaljuje operacije po celotnem območju Gaze, je sporočila, da je po silovitem bombardiranju dosegla središče mesta Han Junis na jugu palestinske enklave, kamor se je zateklo več deset tisoč ljudi s severa. Dodala je, da so v torek potekali najbolj siloviti spopadi od začetka kopenske operacije konec oktobra. Tiskovni predstavnik vojske Daniel Hagari je Han Junis, drugo največje mesto v Gazi, označil za oporišče skrajnega palestinskega gibanja Hamas. Poudaril je, da so odločeni, da bodo tako kot na severu tudi na jugu območja Gaze »uničili teroriste in poškodovali njihovo infrastrukturo«, poroča britanski BBC.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je prav tako zatrdil, da je edini način za hitro doseganje rezultatov uničenje Hamasa z močno vojaško silo. Agencije Združenih narodov medtem opozarjajo, da je okrepitev spopadov še povečala humanitarno krizo in da v Gazi, kjer je razseljena že večina prebivalcev, ni več nobenega varnega kraja. Netanjahu se je srečal tudi z nedavno izpuščenimi talci in svojci talcev, ki jih še vedno zadržuje Hamas. Po podatkih Izraela palestinski skrajneži še vedno zadržujejo 138 talcev, Netanjahu pa je dejal, da za zdaj ni možnosti, da bi se vsi vrnili domov.

7.30 ZDA s sankcijami nad nasilje izraelskih naseljencev

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je v torek napovedal uvedbo sankcij proti skrajnim izraelskim naseljencem, ki izvršujejo nasilne napade na Palestince na zasedenem Zahodnem bregu. Sankcije med drugim zajemajo prepoved vstopa v ZDA.

»ZDA dosledno nasprotujejo dejanjem, ki spodkopavajo stabilnost na Zahodnem bregu. Izraelski vladi smo povedali, da mora storiti več za kaznovanje skrajnih naseljencev, ki izvršujejo nasilne napade na Palestince na Zahodnem bregu. Ti napadi so nesprejemljivi in prejšnji teden sem v Izraelu dal vedeti, da bodo ZDA ukrepale,« je sporočil Blinken.

V izjavi je med drugim poudaril, da ZDA še naprej opozarjajo Izrael, naj sprejme dodatne ukrepe za zaščito palestinskih civilistov pred napadi skrajnežev, kakor tudi opozarjajo palestinske oblasti, naj storijo več za omejitev napadov na Izraelce. Prepoved potovanj v ZDA je zato doletela tudi več Palestincev. State Department ni objavil imen oseb, ki so jih doletele sankcije.

Uradniki vlade predsednika Joeja Bidna sicer Izrael že tri leta tako zasebno kot javno opozarjajo pred nasiljem izraelskih naseljencev na zasedenih palestinskih ozemljih, poroča ameriški medij Axios, ki se sklicuje na uradnike ameriške vlade. Izraelske naselbine na palestinskih ozemljih so namreč nezakonite po mednarodnem pravu.

Prizor iz Rafe, kjer si razseljeni ljudje gradijo začasna bivališča. FOTO: Mohammed Salem/Reuters

7.19 Biden obsodil domnevno nasilje pripadnikov Hamasa nad izraelskimi talkami

Ameriški predsednik Joe Biden je v torek na enem od predvolilnih dogodkov v Massachusettsu v ZDA obsodil domnevno spolno nasilje pripadnikov Hamasa nad izraelskimi ženskami, ki so jih po napadu na Izrael 7. oktobra zajeli kot talke. Dodal je, da bi to moral obsoditi ves svet, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Teroristi Hamasa so povzročili neizmerne bolečine in trpljenje ženskam in dekletom. Svet ne more pogledati stran. Vsi skupaj moramo odločno obsoditi spolno nasilje teroristov Hamasa,« je dejal Biden. »Vse talce je treba nemudoma vrniti družinam. Nikoli ne bomo odnehali,« je zatrdil Biden. Dodal je, da je premirje med palestinskim gibanjem Hamas in Izraelom propadlo samo zato, ker Hamas ni hotel izpustiti preostalih deklet, kot je pred tem ocenil že predstavnik ameriškega State Departmenta Matthew Miller.

Biden je tako v torek potrdil ponedeljkove izjave predstavnikov svoje vlade, ki so krivdo za propad premirja pred izpustitvijo vseh talcev, ki so bili zajeti 7. oktobra, naprtili Hamasu. Teroristi naj bi ugrabljena dekleta posiljevali, Hamas pa jih po navedbah ameriških uradnikov noče izpustiti, da ne bi javno spregovorile o tem. »Preživele žrtve napada in priče so v zadnjih tednih delile grozljive zgodbe o nepredstavljivi okrutnosti, vključno s posilstvi, pohabljanjem in skrunitvami trupel,« je dejal Biden.

O tem je v svojem nagovoru narodu v torek po poročanju britanskega BBC spregovoril tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu, ki je dejal, da od vseh »civiliziranih voditeljev, vlad in narodov pričakuje, da bodo spregovorili proti temu grozodejstvu«. Hamas medtem obtožbe o posilstvih zanika, izraelski aktivisti pa obtožujejo mednarodne organizacije, da prikrivajo resnico o zločinih.