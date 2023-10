Izraelska vojska ubila štiri na Zahodnem bregu

Izraelske sile ob obleganju Gaze krepijo svoje dejavnosti tudi na zasedenem Zahodnem bregu, kjer so ponoči ubile še štiri osebe. Po današnjih navedbah ministrstva za zdravje v Ramali so bili v spopadih v Dženinu ubiti trije ljudje, še ena oseba pa je umrla v Kalkiliji, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Izraelske sile trdijo, da je bil najmanj eden od ubitih pripadnik palestinskega Islamskega džihada, skupno pa so v racijah pridržali 36 ljudi, vključno s 17 domnevnimi pripadniki Hamasa, ki jih sumijo »vpletenosti v teroristične dejavnosti«.

Prebivalci Dženina, ki je redno prizorišče racij okupacijskih sil, so poročali o obsežni škodi, ki je po navedbah izraelske vojske nastala, ko so na njihove sile odvrgli eksplozivne naprave, vojaki pa so odgovorili s streljanjem.

Izraelska vojska je v manj kot treh tednih od najnovejše zaostritve bližnjevzhodnega konflikta ubila 110 ljudi na Zahodnem bregu, še 1900 jih je bilo v tem času ranjenih, na svoji spletni strani poroča palestinska tiskovna agencija Wafa.