Izraelska vojska v operaciji v Han Junisu ubila več sto ljudi

Izraelska vojska je v operaciji v Han Junisu, ki jo je začela prejšnji teden, po navedbah civilne zaščite v Gazi ubila približno 300 ljudi. Izrael sicer trdi, da so »odstranili 150 teroristov«. Število ljudi, ki jih je izraelska vojska ubila od začetka ofenzive v Gazi, se je medtem povzpelo na 39.400, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Od začetka izraelske kopenske invazije na vzhodu mesta Han Junis so pripadniki civilne zaščite in zdravstvenih ekip našli približno 300 trupel mučenikov, mnogo od njih močno pohabljenih,« je za AFP dejal tiskovni predstavnik civilne zaščite v Gazi Mahmud Basal.

»V Han Junisu smo uničili tunele, skladišča orožja in teroristično infrastrukturo,« pa je sporočila izraelska vojska, ki je invazijo na Han Junis začela 22. julija. Tam je po lastnih navedbah našla trupla petih talcev, ki so jih pripadniki palestinskega islamističnega gibanja Hamas 7. oktobra lani zajeli ob napadu na Izrael.

Število Palestincev, ki jih je Izrael ubil od začetka invazije na Gazo, se je medtem povzpelo na 39.400, navaja ministrstvo za zdravje v Gazi. V zadnjih 24 urah je v izraelskih napadih ali za posledicami napadov skupno umrlo 37 ljudi.

Tudi v okoliška naselja se vračajo nekdanji stanovalci. FOTO: Bashar Taleb/AFP

Izrael nadaljuje obstreljevanje Hezbolaha

Izraelska vojska je danes sporočila, da je ponoči izvedla deset raketnih napadov na položaje šiitskega gibanja Hezbolah v južnem Libanonu, pri čemer je ubila tudi enega pripadnika gibanja. Obstreljevanje sledi napadu Hezbolaha na okupirano Golansko planoto, v katerem je umrlo 12 otrok, sicer pripadnikov etnične skupine Druzov.

»V uspešnem napadu smo zadeli tudi Hezbolahova skladišča orožja, teroristično infrastrukturo in raketomet na jugu Libanona,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila izraelska vojska.

Izrael je povračilne napade na Hezbolahove položaje v Libanonu napovedal že v ponedeljek. »Na napad bomo odgovorili kmalu in odgovor bo silovit,« je ob ponedeljkovem obisku mesta Maždal Šams na Golanski planoti, ki jo Izrael okupira od leta 1967, dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu.

Po novem napadu so ruševine menda bolj varne. FOTO: Bashar Taleb/AFP

Netanjahuja so ob ponedeljkovem obisku na Golanski planoti pričakali protestniki iz manjšine Druzov, saj je bilo v sobotnem napadu na mesto Maždal Šams ubitih 12 otrok, starih med deset in 16 let, ki so bili pripadniki te šiitske muslimanske manjšine.

V sporočilu za javnost je skupnost Druzov opozorila, da nasprotujejo »Netanjahujevemu izkoriščanju trpljenja njihove skupnosti za politične namene«. »Naši običaji velevajo, da ne dopustimo nikakršnega prelivanja krvi pod pretvezo maščevanja za smrti naših otrok,« so dodali.

Prebivalci mesta Maždal Šams se po navedbah AFP tudi po več kot 50 letih od okupacije večinoma identificirajo kot Sirski Druzi. Le 20 odstotkov Druzov ima izraelsko državljanstvo, preostali pa so ga po okupaciji zavrnili.