Izraelski parlament v prvem branju podprl sporno pravosodno reformo

Izraelski parlament je zgodaj zjutraj v prvem branju potrdil zakon o sporni pravosodni reformi kljub večmesečnim množičnim protestom. Po večurni razpravi, ki je trajala vso noč, je v knesetu 64 od 120 poslancev glasovalo za dopolnila, s katerimi bodo omejili delovanje in pristojnosti vrhovnega sodišča.

Po poročanju izraelskih medijev je 56 poslancev glasovalo proti. Za potrditev zakona ga morajo potrditi še v dveh branjih, kar bi se lahko zgodilo do konca meseca, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V skladu z zakonom vrhovno sodišče odločitev vlade ali njenih članov ne bo več moglo razglasiti za nerazumne. To bi med drugim lahko vplivalo na imenovanje ministrov. Vladi bo tudi zagotovil nadzor nad imenovanjem vrhovnih sodnikov, z navadno večino v knesetu pa bo mogoče razveljaviti sodbe vrhovnega sodišča. Odpravil bi tudi pooblastilo sodišča, da posameznikom s kazensko evidenco prepove opravljanje visokih funkcij.

Današnje proteste so označili za "Dan motenj" FOTO: Corinna Kern/Reuters

Danes »dan motenj«

V znak nasprotovanja so organizatorji protestov, ki potekajo že od napovedi reforme v januarju, za danes napovedali »dan motenj«. Protestniki so zgodaj zjutraj že blokirali več cest po državi. Nosili so izraelske zastave in protestne napise, na katerih so pozivali k ustavitvi uničevanja demokracije. Lokalni mediji so poročali o več aretacijah. Policija je na glavni cesti med Tel Avivom in Jeruzalemom protestnike razgnala z vodnimi topovi, poroča dpa.

V Tel Avivu protestirajo proti pravosodni reformi skrajno desne vlade Benjamina Netanjahuja. FOTO: Nir Elias/Reuters

Pred tem so organizatorji voznike pozvali, naj vozijo še posebej počasi in na ta način izrazijo svoje nasprotovanje reformi, ki bo po njihovem ogrozila neodvisnost pravosodja in demokracijo. Popoldne se namerava več tisoč ljudi zbrati tudi na mednarodnem letališču Ben Gurion pri Tel Avivu.

Voditelja opozicije Jair Lapid in Beni Ganc sta skrajno desno koalicijsko vlado Benjamina Netanjahuja pozvala, naj se vrne za pogajalsko mizo. Ganc je ob tem izraelskega predsednika Izaka Hercoga pozval, naj se v ta namen sreča z Netanjahujem in Lapidom ter znova zažene pogajanja o reformi, ki so jih prekinili pred tedni. Hercog je v nedeljo že izrazil pripravljenost na njihovo nadaljevanje, saj meni, da o reformi ni bilo zadostne razprave.