Izstrelili še dve balistični raketi

Severna Koreja je davi izstrelila še dve balistični raketi, skupaj pa je bila to že sedma izstrelitev v zadnjih dveh tednih, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V torek je severnokorejska balistična raketa srednjega dosega preletela Japonsko in občutno zaostrila napetosti v regiji.

Južnokorejska vojska je davišnji dogodek označila za »resno provokacijo«. Kot so še sporočili iz poveljstva vojske v Seulu, so zjutraj zaznali dve balistični raketi kratkega dosega, ki sta bili z območja Munchona v provinci Kangwon izstreljeni proti Japonskemu morju. Izstrelka sta preletela približno 350 kilometrov na višini 90 kilometrov.

Izstrelitev je potrdila tudi japonska vojska, ki je sporočila, da sta raketi končali v morju zunaj japonske izključne gospodarske cone. Po navedbah namestnika japonskega obrambnega ministra Toshira Ina je šlo za vrsto balističnih izstrelkov, ki se jih lahko izstreli s podmornice. Južna Koreja je že minuli mesec sporočila, da ima informacije, po katerih naj bi se Pjongjang pripravljal na izstrelitev tovrstnih raket, dodaja AFP.

ZDA so v minulih dneh skupaj z Južno Korejo na območju izvedle skupne pomorske vojaške vaje, ki so se končale le nekaj ur pred današnjo izstrelitvijo severnokorejskih raket. V Pjongjangu so ta teden izstrelitve označili kot »nujni protiukrep« na vaje, za katere Washington in Seul trdita, da so izključno obrambne narave, Severna Koreja pa jih vidi kot priprave na invazijo.

O dogajanju na Korejskem polotoku - predvsem o torkovi izstrelitvi rakete, ki naj bi poletela dlje kot katerakoli severnokorejska raketa doslej in je povzročila paniko na Japonskem - je ta teden na zahtevo ZDA razpravljal tudi Varnostni svet ZN, a soglasja dosegel.

Na stran Pjongjanga se je na zasedanju pričakovano postavila predvsem Kitajska in Washington obtožila izzivanja. Namestnik kitajskega veleposlanika pri ZN Geng Shuang je med drugim ocenil, da ZDA »zastrupljajo regionalno varnostno okolje«.

Veleposlanica ZDA Linda Thomas-Greenfield je nasprotno pozvala k zaostritvi obstoječih sankcij proti Severni Koreji, kar pa sta Kitajska in Rusija že večkrat preprečili z vetom, ki ga imata kot stalni članici VS ZN.