Janša: Uporaba kemičnega orožja bi bila za Rusijo strel v koleno

Premier Janez Janša je v izjavi ob prihodu na vrh Nata napovedal, da bo Slovenija poslala četo 200 vojakov v bojno skupino na Slovaško. V Ukrajino pa po njegovih besedah odhaja slovenska diplomatska misija pod vodstvom odpravnika poslov.

Prizadevala si bo za doseganje miru in pomoč vsem tistim, ki so še ostali v Ukrajini. Glede nevarnosti ruske uporabe kemijskega orožja v Ukrajini je povedal, da agresija prinaša tveganja, ker Rusi napadajo kemijske objekte. To pa bi lahko povzročilo katastrofo. Ruska uporaba kemičnega ali biološkega orožja pa je po njegovem mnenju malo verjetna, ker bi to bil »velik strel v koleno«.

Ustavitev agresije je izjemno pomembna tudi za Bosno in Hercegovino, je povedal, saj bi posledice nadaljevanja vojne najbrž posebno močno čutili v tistem delu Zahodnega Balkana, kjer so stvari nerešene.

V Bruslju se danes srečujejo voditelji članic EU, zveze Nato in skupine G7. Usklajevali bodo ukrepanje v odzivu na rusko invazijo nad Ukrajino. Po mesecu dni vojne bodo v ospredju priprave dodatnih sankcij proti Kremlju in drža do Kitajske v kontekstu možnosti, da ta Rusiji pomaga gospodarsko ali vojaško.

Ključni bodo pogovori z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom, ki bo sodeloval tudi na vrhu EU. To bo prvič, da bo ameriški predsednik fizično sodeloval na zasedanju voditeljev članic Unije.

Na vrhu EU, ki bo potekal danes in v petek, bodo po pričakovanjih največ razprave namenili energetskim dilemam, saj članice že dlje časa pestijo visoke cene energije, vojna v Ukrajini pa je energetsko sliko v Uniji še poslabšala.

Voditelji članic Unije bodo predvidoma pozvali k čimprejšnji vzpostavitvi solidarnostnega sklada za Ukrajino v pomoč tamkajšnji vladi pri zagotavljanju takojšnjih potreb in pri obnovi države po koncu vojne ter k pripravi mednarodne konference, na kateri bodo zbrali sredstva za sklad.

Voditelji EU bodo sicer ta konec tedna tudi potrdili strateški kompas – vizijo obrambnega razvoja Unije za prihodnje desetletje, razpravljali o razmerah v BiH ter podaljšali mandat predsedniku evropskega sveta Charlesu Michelu za še dve leti in pol.