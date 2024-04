Jedilniki jedrskih apetitov

V nadaljevanju preberite:

»Na slovesni večerji je treba jesti pametno, a ne preveč dobro, in govoriti dobro, a ne preveč pametno.« Te besede je izrekel angleški pisatelj, dramaturg in esejist William Somerset Maugham, ki se je rodil pred 150 leti. V mojih mislih je ta njegov stavek oživel, ko sem prebirala, kaj vse sta jedla predsednik Joe Biden in japonski premier Fumio Kišida na državni večerji v Vzhodni sobi Bele hiše.