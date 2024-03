Vsak od nas je jajce

V nadaljevanju preberite:

»Če imamo trden in visok zid ter jajce, ki se ob njem razbije, sem, neodvisno od tega, v kolikšni meri ima zid prav in v kolikšni meri je jajce v zmoti, vedno na strani jajca. Zakaj? Zato, ker je vsak od nas jajce, edinstvena duša v krhkem jajcu. Vsak od nas se sooča z visokim zidom. Ta visoki zid je Sistem, ki nas sili početi stvari, ki se nam sicer kot posameznikom ne bi zdele primerne. Vsi mi smo človeška bitja, posamezniki, krhka jajca. Proti zidu nimamo nikakršnega upanja: je previsok, pretemen in prehladen. Da bi se borili proti njemu, moramo združiti naše duše – zaradi toplote, zaradi moči.«

Ko je japonski pisatelj Haruki Murakami pred točno petnajstimi leti dobil nagrado Jeruzalema za svobodo posameznika v družbi, so ga organizacije, ki podpirajo Palestince, v odprtem pismu opozorile, naj nagrade ne sprejme in naj se kot gost ne udeleži knjižnega sejma v Izraelu. Prav takrat se je začasno končala operacija litega svinca (Operation Cact Lead), v kateri so izraelske obrambne sile, ki so iskale islamiste Hamasa in člane drugih palestinskih paravojaških skupin, vstopile v mestno središče Gaze. Zagovorniki palestinskih pravic so trdili, da bi prisotnost velikega pisatelja v Jeruzalemu v svet poslala zelo slabo sporočilo. V treh tednih, kolikor je trajala operacija, je bilo ubitih več kot 1400 ljudi, porušenih 40.000 hiš, brez strehe nad glavo pa je ostalo več kot sto tisoč Palestincev. Murakamija so pozvali, naj razmisli o tem in zavrne prestižno književno nagrado.