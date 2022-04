6.30 Joe Biden: Ruska vojska je zagrešila genocid

Ameriški predsednik Joe Biden vztraja pri stališču, da so ruske sile med vojno v Ukrajini zagrešile genocid.

»Čedalje bolj jasno postaja, da Putin poskuša izbrisati idejo, da je sploh mogoče biti Ukrajinec. Vse več je dokazov za to,« je dejal v pogovoru z ameriškimi novinarji.

»Naj se odvetniki odločijo, ali je to prava opredelitev, vendar se mi to početje zagotovo zdi genocid,« je dodal.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je nemudoma pozdravil izjavo. Na twittterju je zapisal, da gre za besede resničnega voditelja. Zelenski že nekaj časa spodbuja zahodne voditelje, da storijo podobno. ZN sicer genocid opredeljujejo kot dejanja z namenom uničenja nacionalne, etnične, rasne ali verske skupine v celoti ali deloma.

Po opredelitvi dejanj za genocid bi morali glede na pogodbo slediti ukrepi držav članic mednarodne pogodbe proti genocidu, katere članica so ZDA. Zaradi tega na primer predsednik Bill Clinton

Spomnimo, Biden je ruskega predsednika Vladimirja Putina pred enim tednom označil za »vojnega zločinca« in dejal, da bo pozval k sojenju za vojne zločine, saj se globalno ogorčenje nad trditvami o ubojih civilistov, ki jih izvajajo ruski vojaki v ukrajinskem mestu Buča, še naprej povečuje. »Moramo zbrati informacije. Ukrajini moramo še naprej zagotavljati orožje, ki ga potrebuje za nadaljevanje boja, in pridobiti moramo vse podrobnosti za sojenje za vojne zločine. Ta tip je brutalen in to, kar se dogaja v Buči, je nezaslišano,« je tedaj dejal.