Joe Rogan: Musk mi je dal odlične razloge, zakaj glasovati za Trumpa

Joe Rogan je svojo podporo izrazil na družbenem omrežju X, kjer je obenem objavil tudi svoj skorajda triurni podkast z lastnikom podjetja Tesla in zapisal: »Veliki in mogočni Musk. Če ne bi bilo njega, bi bili v hudih težavah. Dal mi je odlične razloge, zakaj glasovati za Trumpa. In ja, to je potrditev moje podpore Trumpu.«

Elon Musk se je podkasta udeležil že leta 2018, takrat so zaradi njegove nespametne poteze – na podkastu je namreč kadil marihuano – trpele delnice Tesle in odstopili so nekateri pomembni posamezniki iz vodilnih krogov električnega proizvajalca avtomobilov.



57-letni Rogan, ki ga je Bloomberg pred kratkim označil za »splošno sprejeto najbolj popularnega pokasterja na svetu«, je pred volitvami tudi sam intervjuval republikanskega predsedniškega kandidata Donalda Trumpa in izrazil željo po pogovoru z demokratsko kandidatko Kamalo Harris, poroča Guardian. V časih, ko zaupanje v tradicionalne medije pada in ljudje informacije vse pogosteje iščejo na družbenih omrežjih, vpliv Roganovih izjav igra prominentno vlogo pri končni odločitvi svojega občinstva, ki je večinoma sestavljeno iz moških.

Rogan je sicer politična enigma, saj pogosto omenja teorije zarote in ne verjame v učinkovitost cepiva proti covidu-19, zaradi česar ga uporabniki družbenih omrežij pogosto označujejo za desničarja, a njegova politična pripadnost ostaja vprašanje. Veliko medijske pozornosti je pridobil tudi na račun radikalnih izjav in podpiranja ekstremistov, zaradi česar je v preteklosti že imel težave. Platforma Spotify je namreč odstranila nekatere epizode njegovih podkastov, med drugim tudi epizodo, kjer je gostil Gavina McInnesa, ustanovitelja ameriške skrajnodesničarske orgnizacije Proud Boys.