Kaj je Donald Trump povedal v podkastu pri Joeju Roganu

Donald Trump je nedavno gostoval na podcastu »The Joe Rogan Experience«, ki je trajal skoraj tri ure. Posnet je bil v Austinu, Teksas. Posnetek ima samo na YouTube že skoraj 12 milijonov ogledov.

Za Trumpa je bil ta nastop ključen, saj je s tem dosegel Roganovih 14,5 milijona sledilcev na Spotifyju in 17,6 milijona sledilcev na YouTubu.

Rogan je v pogovoru s Trumpom poudaril, da so »uporniki zdaj republikanci«, kar je odraz trenutnega političnega razpoloženja med mladimi konservativci.

Donald Trump je izpostavil, da je največja napaka njegovega predsedovanja bila zaposlitev »nelojalnih ljudi«.

Donald Trump je v intervjuju z Joejem Roganom znova poudaril svoje trditve o »ukradenih« volitvah leta 2020. Kljub temu, da ga je Rogan večkrat vprašal, ali namerava predstaviti dokaze, ki bi podprli te obtožbe, je Trump spremenil temo pogovora. Te trditve so sicer osrednji del njegove kampanje, s katerimi želi pridobiti podporo volivcev, ki dvomijo v volilni proces.

Med intervjujem je Trump razpravljal o številnih temah, vključno s svojo izbiro Johna Boltona za svetovalca za nacionalno varnost, odnosom s Kim Jong Unom, pobudo »Make America Healthy Again« in kritiko umika iz Afganistana.

Bolton, znan po svojem trdem stališču do zunanje politike, je bil sprva izbran zaradi svoje nepopustljivosti. Vendar je Trump kasneje ugotovil, da je Bolton preveč ekstremističen in ga je odpustil. Trump je poudaril, da je Bolton s svojo prisotnostjo na sestankih z drugimi državami vzbujal strah, kar je bilo v nekaterih primerih koristno, vendar dolgoročno nezdružljivo z njegovo vizijo.

Trump je razkril, da je Kimu svetoval, naj »se sprosti in gre na plažo«, kar da je bil njegov način za zmanjšanje napetosti med državama. FOTO: Afp

Trump je razkril, da je Kimu svetoval, naj »se sprosti in gre na plažo«, kar da je bil njegov način za zmanjšanje napetosti med državama. Čeprav je Trumpov pristop pogosto kritiziran kot preveč neformalen, je vzpostavil neposreden kanal komunikacije, ki je bil v preteklosti nepredstavljiv.

Rogan je pohvalil tudi sodelovanje z Robertom F. Kennedyjem mlajšim, pri čemer je Trump poudaril, da želi, da se Kennedy osredotoči na zdravje, medtem ko je previden glede njegovih okoljskih stališč. V sodelovanju z Robertom F. Kennedyjem mlajšim si Trump prizadeva izboljšati zdravje Američanov. Kennedy, znan po svoji kritiki farmacevtske industrije in okoljskih vprašanj, je bil ključni partner v pobudi »Make America Healthy Again«. Trump je sicer opozoril, da se ne strinja povsem z vsemi Kennedyjevimi stališči, še posebej glede okolja, vendar je poudaril, da je zdravje Američanov njegova prednostna naloga.

Ena izmed najpomembnejših točk intervjuja je bila Trumpova kritika umika iz Afganistana. Trump je obsodil način, kako je bila izvedena evakuacija, in izrazil nezadovoljstvo z generalom Markom Milleyjem, ki je bil odgovoren za operacijo.Trump je dejal, da bi morale ZDA iz Afganistana umakniti vse svoje vojaške čete. Ocenil je, da je bil Milleyjev pristop neprimeren in neodgovoren, kar je povzročilo dodatne težave in izgube za ZDA.

Rogan poudaril, da je Trumpova neposrednost in pripravljenost na izražanje svojih mnenj tisto, kar ga dela priljubljenega med volivci, ki so naveličani tradicionalnih politikov.