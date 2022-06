Johnny Depp slavil nad Amber Heard

Johnny Depp je zmagovalec epske zakonske in ločitvene tožbe z Amber Heard. Porota sodišča v virginijskem Fairfaxu je presodila, da je igralka z objavo mnenja v časopisu Washington Post o nasilju v družini oškodovala ugled in kariero nekdanjega moža, zvezde filma Pirati s Karibov. Zato mu bo morala zato plačati 10,35 milijona dolarjev, 2 milijona dolarjev pa bo dobila sama, a ne za oškodovanje.

Zadovoljni Johnny Depp. Foto Jim Watson/Afp

»Brez besed sem od razočaranja, srce me boli, da gora dokazov nu zadoščala za nasprotovanje moči in vplivu mojega nekdanjega moža,« je izjavila poraženka. Depp pa je dejal, da mu je porota vrnila življenje. Nekdanjo ženo je tožil za 50 milijonov dolarjev, da bi si opral ime, ona njega za sto milijonov dolarjev.

Heardova ni prepričala ne porote niti večega dela javnosti. Foto Evelyn Hockstein/Reuters

Amber Heard je zatrjevala, da jo je nekdanji mož zlorabljal spolno in fizično, med drugim naj bi jo posilil s steklenico. Depp je, nasprotno, trdil, da je bil žrtev sam in da je nekdanja žena vrgla steklenico vanj s takšno silo, da je izgubil del prsta. Prislužil si je tudi več naklonjenosti javnosti. Zanj se je zavzelo celo nekdanje dekle in znana manekenka Kate Moss, javnost je navdušila tudi njegova privlačna odvetnica Camille Vasquez.