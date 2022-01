Johnson med zaprtjem javnega življenja priredil tudi rojstnodnevno zabavo

Britanski premier Boris Johnson se sooča z novo obtožbo o kršenju zaprtja javnega življenja med pandemijo covida-19 s prirejanjem zabav. Leta 2020 naj bi na Downing Streetu priredil rojstnodnevno zabavo z do 30 ljudmi, ponedeljkove navedbe britanskega medija ITV povzema francoska tiskovna agencija AFP.

ITV je poročal, da je Johnsonova takratna zaročenka Carrie Symonds, s katero se je kasneje tudi poročil, 19. junija 2020 organizirala zabavo presenečenja za njegov 56. rojstni dan, na kateri je sodelovalo do 30 članov osebja. Po takrat veljavnih pravilih so bila družabna srečanja dovoljena le zunaj in le med šestimi osebami.

Zabave naj bi se udeležil za manj kot deset minut

Johnson, ki j bil mdr. tudi prvi svetovni voditelj, ki je že marca 2020 zbolel za covidom-19, je nedavno pred tem pozval javnost, naj spoštuje protikoronske ukrepe.

Glede na poročilo ITV je bila med prisotnimi v kabinetu na Downing Streetu 10 tudi notranja oblikovalka Lulu Lytle, ki je opremljala premierovo stanovanje, vendar ni bila članica njegovega osebja. ITV pravi, da sta Symondsova in Lytlova Johnsonu podarili torto, njegovo osebje pa mu je zapelo za rojstni dan. Zabava naj bi trajala približno pol ure.

Iz Downing Streeta so sporočili, da se je osebje na kratko zbralo po sestanku, Johnson pa se je dogodka udeležil za manj kot deset minut. Kot »popolnoma neresnično« so označili drugo obtožbo, da je premier tisti večer priredil ločeno zabavo z družinskimi prijatelji, saj naj bi se srečal le z nekaj družinskimi člani zunaj pred hišo.

FOTO:John Sibley/Reuters

Nova obtožba v času borbe za preživetje

Do najnovejše obtožbe prihaja v času, ko se premier bori za preživetje sredi naraščajočega škandala zaradi zabav na Downing Streetu v času zaprtja Velike Britanije. Te zabave so tudi predmet preiskave visokega javnega uslužbenca.

Kritiki so Johnsona obtožili, da je lagal parlamentu o tem, kaj je vedel o zabavah v njegovi rezidenci. Johnsonov nekdanji najbližji pomočnik Dominic Cummings je v ponedeljek na svojem blogu opozoril, da bodo"prišle še druge škodljive zgodbe, dokler (Johnson) ne bo odšel".

»Predsednik vlade je nacionalna motnja,« je medtem za britanski Sky News dejal vodja opozicijskih laburistov Keir Starmer kot odgovor na najnovejše obtožbe. »V nacionalnem interesu mora preprosto oditi,« je dodal.

Predsedniku vlade grozi glasovanje o nezaupnici, če bo vsaj 54 poslancev njegove stranke vložilo pisma s pozivi k temu.