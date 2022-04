Jutranje streljanje v New Yorku

Oboroženi moški s plinsko masko in v oblačilu gradbenih delavcev je v newyorškem Brooklynu v času jutranjega hitenja na delo streljal v poln vagon podzemne železnice in ranil najmanj trinajst ljudi. Policisti poročajo, da je pred streljanjem odvrgel dimno bombo.

Grozljive fotografije in video posnetki s prenosnih telefonov na postaji 36. ulice kažejo okrvavljene ljudi. Tam so našli tudi več nedetoniranih bomb, kaže pa tudi, da je zločinec streljal v vagon že na prejšnji postaji.

New York je v primerjavi z lanskim marcem zabeležil skoraj 60-odstotno povečanje kriminalnih dejanj, v javnem prometu celo za 73 odstotkov. Še posebej veliko več je streljanja, ropov in posilstev ter zločinov proti azijskim in judovskim meščanom, nesorazmerno veliko storilcev je temne polti, po prvih podatkih tudi današnji strelec. Policisti ga lovijo po tunelih podzemne železnice, za vsak slučaj pa so zaprli tudi bližnje šole.

Kritiki poleg pandemije za porast kriminala krivijo tudi odpravo varščine v številnih primerih ter predčasno odpuščanje zapornikov, novi župan Eric Adams pa si prizadeva tudi za konec šotorjenja brezdomcev v mestnih središčih.

