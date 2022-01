Jutrišnji dan pripada tistim, ki ga lahko slišijo, kako prihaja

V nadaljevanju preberite:

»Če mi ne verjamete ali me ne razumete, mi je žal, a nimam časa, da bi vam vse to pojasnil.« S temi besedami je Satoši Nakamoto odgovoril sumničavemu članu spletnega foruma, ki je trdil, da bo za transakcijo bitcoinov kljub vsemu potrebno posredovanje banke. To se je dogajalo nekaj mesecev po tem, ko je dal nevidni Nakamoto v promet revolucionarno kriptovaluto, katere smisel je bil prav v tem, da ni imela nič skupnega z bankami.