Superteden južnokorejskega sodstva

Južni Korejci so utrujeni. Čutijo, kako so vse bolj tesnobni. Želijo si, da bi se čim prej končala politična kriza, ki je izbruhnila 3. decembra lani, ko je predsednik Jun Sok Jol razglasil izredno stanje. Nekaj ur pozneje je to odločitev umaknil, s tem pa sebe in sodelavce spravil pred parlamentarno sodišče, ki je 14. decembra izglasovalo njegov odpoklic.

Za vršilca dolžnosti predsednika države so imenovali premiera Han Dok Suja, a je parlament, v katerem ima opozicija večino, 27. decembra lani tudi njega odstavil, predvsem zato, ker ni hotel popolniti treh praznih mest na ustavnem sodišču, ki mora imeti devet sodnikov in soglasno sprejeti potrditev ali zavrnitev odpoklica predsednika.