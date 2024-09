Kadrovski potres v evropski komisiji, odstopil je vplivni komisar

Vplivni evropski komisar za notranji trg Francoz Thierry Breton je odstopil s svojega položaja. Tudi kandidat za še en mandat v evropski komisiji ne bo več. To je očitno posledica nesoglasij s predsednico Ursulo von der Leyen, ki trajajo že dlje časa.

»Pred nekaj dnevi, na samem koncu pogajanj o sestavi novega komisarskega kolegija, ste zaprosili Francijo, naj umakne moje ime – iz osebnih razlogov, o katerih niste nikoli razpravljali neposredno z mano – in ponudili politično trgovino za domnevno bolj vplivni resor za Francijo,« je Breton zapisal v pismu Ursuli von der Leyen.

Očita ji slabo vodenje

Pojasnil je, da mu je bilo v čast služiti za skupne evropske interese, »a v luči zadnjih dogodkov, nadaljnjega dokaza dvomljivega vodenja, sem sklenil, da ne bom več izvajal svojih nalog v kolegiju«. V evropski komisiji niso potrdili njegovih navedb, da je predsednica predlagala Parizu njegovo zamenjavo.

Bretonov odhod bo najbrž še bolj zapletel sestavljanje komisarskega kolegija evropske komisije. Predvideno je, da ga bo Ursula von der Leyen predstavila že jutri na srečanju z vodstvom evropskega parlamenta.

Novi kandidat je Stéphane Séjourné

Predsednik Macron za komisarskega kandidata predlaga zunanjega ministra Stéphana Séjournéja. V Elizejski palači so pojasnili, da so si ves čas prizadevali za ključen resor, ki bo osredotočen na industrijsko suverenost, tehnologijo in evropsko konkurenčnost.

Breton je bil zadnjih pet let eden od najvplivnejših komisarjev. Med drugim se je ukvarjal z zakonodajo na digitalnem področju in spodbudami za evropsko oborožitveno industrijo. Leta 2019 je bil za predsednika Emmanuela Macrona šele druga izbira, po zavrnitvi kandidatke Sylvie Goulard v evropskem parlamentu. Breton je bil iz liberalnega tabora, ki je bil na evropskih volitvah močno oslabljen.

Globlje težave Ursule von der Leyen

V evropski komisiji so prejšnji teden sporočili, da so predstavitev komisarskega kolegija vodstvu evropskega parlamenta, ki je bila najprej predvidena za minulo sredo, preložili na jutri, zaradi zamika v Sloveniji. Očitno so težave Ursule von der Leyen s prihodnjim komisarskim kolegijem veliko globlje.

Breton je pogosto deloval na lastno pest. Ursula von der Leyen se je, denimo, avgusta ogradila od njegovega pisma lastniku X Elonu Musku, v katerem mu je žugal s posledicami pred njegovim intervjujem z Donaldom Trumpom.