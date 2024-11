Kaj bo s pravnimi primeri proti Donaldu Trumpu

Donald Trump je novi stari predsednik ZDA, njegova zmaga pa že spreminja Ameriko. Je drugi predsednik, ki mu je uspelo osvojiti drugi nezaporedni mandat, je pa prvi predsednik, ki bo prevzel funkcijo, medtem ko proti njemu potekajo številni kazenski postopki, poroča BBC.

Ker je to prvi tovrstni primer, da se predsednik, ki se bo v Belo hišo vrnil januarja 2025, sooča z več deset kazenskimi obtožbami, se država giblje na neznanem terenu. Mnoge od njegovih pravnih težav se bodo razrešile, ko bo prišel v Belo hišo. Po poročanju CBS so se že začeli pogovori med Trumpovo ekipo in uradom, ki nadzoruje zvezne primere, o tem, kako se bodo ti pravni postopki zaključili.

BBC je naredil pregled, kaj bi se lahko zgodilo z vsakim od štirih pravnih izzivov.

Tožilci začenjajo zaključevanje postopkov proti Trumpu Po poročanju BBC, ki navaja CBS, ministrstvo za pravosodje in posebni ameriški tožilec Jack Smith zaključujeta pogovore o zveznih pregonih oz. postopkih proti Trupu Viri navajajo dolgoletno politiko, ki dopušča, da se proti aktualnemu predsedniku ne vodijo kazenski postopki. Smith sicer proti Trumpu trenutno vodi več primerov. Kot je že včeraj poročal Guardian, je jasno, da primerov ne bo mogoče zaključiti pred dnevom inavguracije. Ko se bo nekdanji predsednik vrnil v Belo hišo, urad posebnega tožilca po politiki ministrstva za pravosodje ne bo smel nadaljevati kazenskih postopkov. Ministrstvo za pravosodje je že pred Trumpovo zmago vedelo, da bodo kazenski primeri – v zvezi s Trumpovim zadrževanjem zaupnih dokumentov in njegovimi prizadevanji za razveljavitev volitev leta 2020 – končani, saj bi njegov generalni državni tožilec verjetno umaknil obtožbe.

Obsodba v New Yorku zaradi prikrivanja denarja

Trump je bil maja v New Yorku obsojen za 34 kaznivih dejanj ponarejanja poslovnih listin. Porota Newyorčanov ga je spoznala za krivega vseh obtožb v zvezi s plačilom za molk, ki ga je namenil igralki iz filmov za odrasle. Sodnik Juan Merchan je Trumpov izrek kazni preložil s septembra na 26. november, torej po volitvah. Kljub Trumpovi zmagi bi sodnik lahko nadaljeval izrek kazni, kot je načrtovano, je dejala nekdanja tožilka iz Brooklyna Julie Rendelman.

A pravni strokovnjaki pravijo, da je malo verjetno, da bi bil Trump kot starejši, prvič obsojeni prestopnik obsojen na zaporno kazen. Če bi bil, bi se njegovi odvetniki takoj pritožili na razsodbo. Sklicevali bi se lahko na to, da bi zaporna kazen preprečila opravljanje njegovih uradnih dolžnosti, zato bi moral ostati na prostosti do izteka pritožbenega postopka, je povedala Rendelmanova. »V tem primeru bi lahko pritožbeni postopek trajal leta,« je še dodala.

Proti aktualnemu predsedniku se ne more vložiti obtožnica

Posebni tožilec Jack Smith je lani vložil kazenske obtožbe proti Trumpu zaradi njegovih prizadevanj za razveljavitev volilnega poraza leta 2020 proti Joeju Bidnu. Trump je krivdo zanikal. Poleti je vrhovno sodišče odločilo, da je Trump delno zaščiten pred kazenskim pregonom za uradna dejanja, storjena med opravljanjem funkcije.

Smith je nato ponovno vložil obtožnico, in sicer z argumenti, da Trumpova prizadevanja za razveljavitev volitev niso bila povezana z njegovimi uradnimi dolžnostmi. To je eden od primerov, ki so lahko ustavljeni v okviru trenutnih pogovorov, poroča BBC. Po besedah nekdanjega zveznega tožilca Neame Rahmanija Trumpove »težave« iz tega primera zdaj »izginejo«, ker je bil izvoljen za predsednika. »Dobro je znano, da se proti aktualnemu predsedniku ne more vložiti obtožnica, zato bo primer volilne prevare na okrožnem sodišču zavržen,« je dejal.

Rahmani je povedal, da bi lahko Trump, če bo Smith zavrnil umik primera, preprosto odpustil Smitha, kot je že obljubil. »Odpustil bi ga v dveh sekundah,« je Trump oktobra dejal v radijskem intervjuju.

FOTO: Frederic J. Brown/AFP

Primer zaupnih dokumentov

Tožilec Jack Smith vodi tudi primer proti Trumpu zaradi domnevnega nepravilnega ravnanja z zaupnimi dokumenti, ko je zapustil Belo hišo. Trump to seveda zanika. Obtožen je, da je shranjeval občutljive dokumente v svojem domu v Mar-a-Lagu in oviral prizadevanja ministrstva za pravosodje, da bi dokumente pridobilo nazaj. Sodnica Aileen Cannon, ki so jo imenovali za ta primer, je julija zavrgla obtožnice. Presodila je, da je ministrstvo za pravosodje Smitha nepravilno imenovalo za vodenje primera.

Smith se je pritožil na odločitev, vendar so zdaj, ko naj bi Trump prevzel funkcijo, v teku pogovori o zaključku primera. Rahmani pričakuje, da bo primer zaupnih dokumentov doživel enako usodo kot volilni primer.

Primer volitev v Georgii

Trump se sooča tudi s kazenskimi obtožbami v Georgii zaradi prizadevanj za razveljavitev volitev leta 2020 v tej zvezni državi. Pojavilo se je sicer več ovir, vključno s poskusi diskvalifikacije okrožne tožilke Fani Willis zaradi njenega odnosa z odvetnikom, ki ga je zaposlila za delo pri tem primeru. Prizivno sodišče trenutno odloča, ali Willisova lahko ostane pri primeru.

Po besedah pravnih strokovnjakov je pričakovati, da bo primer med Trumpovim mandatom začasno ustavljen. Trumpov odvetnik Steve Sadow je to povedal sodniku, ko ga je ta vprašal, ali bi Trump lahko še vedno stopil pred sodišče, če bi bil izvoljen. »Odgovor na to je, da verjamem, da sojenje ne bi potekalo do konca njegovega predsedniškega mandata zaradi klavzule o statusu nadrejenosti in njegovih predsedniških dolžnosti,« je dejal.