Kaj oblasti svetujejo Švedom, Norvežanom, Dancem, Fincem, Francozom

Med nordijskimi državami, ki so jeseni izpopolnile navodila ob naravnih ali drugih izrednih razmerah, je Švedska v knjižici na 32 straneh – z vojakinjo na naslovnici – največ prostora namenila vojnim situacijam. Prebivalce seznanjajo, da morajo v obrambi države služiti od leta, ko dopolnijo 16 let, do konca leta, ko dopolnijo 70 let, tudi državljani, ki živijo v tujini, in tujci, ki stalno prebivajo na Švedskem.

»Vsem prebivalcem Švedske. Živimo v negotovih časih. Oboroženi spopadi trenutno potekajo v našem delu sveta. Terorizem, kibernetski napadi in dezinformacijske kampanje se uporabljajo za spodkopavanje in vplivanje na nas. Da bi se uprli tem grožnjam, moramo ostati enotni. Če bo Švedska napadena, mora vsak prispevati svoj delež k obrambi neodvisnosti Švedske – in naše demokracije. Odpornost gradimo vsak dan skupaj z našimi najdražjimi, sodelavci, prijatelji in sosedi. V tej brošuri se boste naučili, kako se pripraviti in ukrepati v primeru krize ali vojne,« nagovarjajo prebivalstvo.

Omenjajo, da povišana globalna stopnja ogroženosti povečuje tveganje za uporabo jedrskega orožja, med nujnimi potrebščinami navajajo zemljevid in kompas, poleg pomembnih telefonskih številk tudi informacije o zavarovanju. Med higienske potrebščine uvrščajo vrečke za smeti in svetujejo: »Da zmanjšate neprijetne vonjave, se izogibajte mešanju urina in iztrebkov.«

Opominjajo, da bodo tuje sile uporabljale dezinformacije, zato je treba slediti le uradnim virom. Natančno je razloženo, kako ustaviti krvavitev, kaj storiti, če si zaskrbljen, kje do informacij pridejo gluhi in slepi.

Norveška: Preživetje za teden dni

Norveške oblasti svetujejo pripravo na preživetje za teden dni. »Ker imajo pri nujni pomoči prednost tisti, ki ne zmorejo brez pomoči.« Zato naj vsakdo premisli, kdo bi potreboval pomoč in kdo bi lahko pomagal njemu. Glede financ naj imajo gotovino, denar pa naložen na različnih računih, zelo natančno popisujejo, kaj storiti z zamrznjeno hrano ob izpadu elektrike.

Ob poplavah opozarjajo na nevarnost infekcij, v zelo mrzlem vremenu in posledičnem izpadu elektrike na nevarnost zadušitve z alternativnimi viri ogrevanja, zelo podrobno svetujejo glede duševnega zdravja. »Čim bolj se držite običajne rutine, rednih obrokov in higiene. Poskusite razmišljati o potencialno dobrih rezultatih krize, stres zmanjšajte z izvajanjem dihalnih vaj. Ostanite fizično aktivni. V svoj dan vnesite nekaj humorja. Vzemite si čas in poslušajte skrbi otrok.«

Danci: Zaloge je treba preverjati

Finska knjižnica na 13 straneh med izredne situacije uvršča še dolgotrajne izpade elektrike, pomanjkanje vode in dolgotrajne motnje v telekomunikacijskih povezavah ter prebivalce preizprašuje, kako bi se s tem soočili.

Mirijo, da »pripravljenost ne pomeni, da se bo zgodilo nekaj slabega, a da se tudi malo verjetne stvari včasih zgodijo.« Med zalogami za tri dni naštevajo jodove tablete in lepilni trak pa tudi čista vedra za vodne zaloge. Izpostavljajo, da »občutek skupnosti pomaga pri lažjem soočanju, če se zgodi nekaj izjemnega«.

Skromnejša danska navodila opominjajo, da bodo ekstremni vremenski dogodki postali pogostejši in hujši ter da so človeške grožnje, kot so kibernetski napadi in sabotaže, resne zaradi poslabšanja varnostnih razmer v Evropi.« Mirijo, da vseh potrebščin ni treba kupiti naenkrat in da je zaloge treba preverjati, da ne postanejo prestare, ter da je treba pomisliti tudi na posebne potrebe otrok, bolnikov in starejših.

Tudi Francozi naj bi do poletja v gospodinjstva dobili priročnik z navodili za primer večje krize ali oboroženega spopada na 20 straneh, podobnimi, kot je bila vladna spletna stran med pandemijo leta 2022. Razdeljena bodo na: Zaščitite sebe in bližnje, Kaj storiti v primeru opozoril in Sodelujte (v vojski, civilni zaščiti ali drugih silah v državi).