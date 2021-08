Kaj počne afganistanska vojska, se sprašuje nemški general

V nadaljevanju preberite:

Po umiku Natovih vojakov talibi z veliko hitrostjo zavzemajo Afganistan. Nemčija je svoje državljane, ki se še nahajajo v Afganistanu, pozvala naj se čim prej umaknejo iz države. ZDA je na kabulsko letališče poslala dodatne vojake, da bi zavarovala umik svojih enot in osebja. Medtem pa se nemški general, ki je nekaj let vodil misijo Isaf v Afganistanu sprašuje, kaj počne 200.000 vojakov afganistanske vojske, ki si jo vrsto let urili in opremljali.