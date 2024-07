Kako daleč je od taktičnega medsebojnega obstreljevanja do velike vojne?

V nadaljevanju preberite:

Celotna bližnjevzhodna regija je že tri dni v pričakovanju eskalacije sovražnosti med Izraelom in libanonskim šiitskim gibanjem Hezbolah, ki naj bi bilo dogovorno za sobotni raketni napad na Maždal Šams na okupirani Golanski planoti, v katerem je bilo v skupnosti Druzov ubitih dvanajst ljudi. Od tega enajst otrok. Skoraj enotno je pričakovanje, da bo Izrael poskušal z enim omejenim, a silovitim napadom Hezbolahu prizadejati čim več škode in s tem odgovornost za morebitno novo veliko vojno, ali nadaljevanje že devet mesecev in tri tedne trajajočega taktičnega obstreljevanja med stranema, ki sta zadnjo veliko vojno bojevala pred osemnajstimi leti.